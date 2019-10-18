Мимими дня: 5-летняя дочь Татьяны Навки поздравила отца с днем рождения на французском языке
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Фото: Instagram
Дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в день рождения отца исполнила для него трогательную песню, причем, на французском языке.
«Папа самый лучший на свете!!! Поздравления», - подписала ролик мать девочки.
Дмитрию Пескову 17 октября исполнилось 52 года. Супруга нежно поздравила его в Instagram, признавшись, что ей с мужем очень повезло.
«Когда слова не нужны... Просто пусть будет так всегда! Пусть блеск наших глаз никогда не покидает нас!!!! С днем рождения, любимый!!! Спасибо тебе, что есть ты у меня! Главное, береги себя пожалуйста!!!», — написала Татьяна Навка.
Напомним, Татьяна Навка и Дмитрий Песков поженились 1 августа 2015 года после пятилетнего романа. Для спортсменки этот брак стал вторым (она была замужем за фигуристом Александром Жулиным), а для чиновника – третьим.
Общая дочь пары – 5-летняя Надя(http://example.com пошла по стопам матери и уже делает успехи в фигурном катании. Татьяна Навка регулярно хвалится достижениями малышки, которая в своем юном возрасте прикладывает немало сил, чтобы занимать первые места на соревнованиях.
Фото и видео: Instagram
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