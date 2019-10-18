Мимими дня: 5-летняя дочь Татьяны Навки поздравила отца с днем рождения на французском языке

Дмитрию Пескову 17 октября исполнилось 52 года. Супруга нежно поздравила его в Instagram, признавшись, что ей с мужем очень повезло.

«Когда слова не нужны... Просто пусть будет так всегда! Пусть блеск наших глаз никогда не покидает нас!!!! С днем рождения, любимый!!! Спасибо тебе, что есть ты у меня! Главное, береги себя пожалуйста!!!», — написала Татьяна Навка.