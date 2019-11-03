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«Он счастлив, рад и доволен»: Дмитрий Песков не комплексует из-за того, что Татьяна Навка зарабатывает больше него

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Песков и Татьяна Навка с новорожденной дочкой

Фото: Instagram Татьяны Навки

Фигуристка рассказала об отношениях с супругом.

Семья олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в этом году заняла четвертое место в рейтинге богатейших семей в Кремле и Белом доме, опубликованном Forbes. При этом, доход спортсменки составляет 218,6 млн. рублей, а ее супруга — «всего» 12,79 млн. рублей. В недавнем интервью порталу «Фонтанка.ру» Татьяна откровенно рассказала, как относится ее муж к тому, что она зарабатывает в разы больше: «Мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой. Он счастлив, рад и доволен. Он живет в ладу с собой, в гармонии, у него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом. Все в порядке у нас».

При этом фигуристка не стала делиться подробностями личной жизни, лишь заметила, что они с любимым супругом стараются удивлять друг друга и совершать романтические поступки.

В Сети часто появляются слухи и сплетни о семье Татьяны Навки, однако спортсменка реагирует на них философски: «Самое главное, что у меня есть мой муж, который меня очень любит, которого я очень люблю. И поверьте, что мы очень дорожим нашими отношениями. Есть наши дети, которым я стараюсь помогать, поддерживать и подсказывать по мере возможности, читаю книги – вот это то, что меня волнует. Единственное, что я хочу сказать о семейных отношениях: в любой паре люди должны вместе развиваться и идти вперед, если им интересно друг с другом. А интересно им может быть только в том случае, если они вместе развиваются. Ни один человек не уйдет от правильного, умного и любящего партнера, который может ему что-то дать».

Напомним, Татьяна Навка и Дмитрий Песков познакомились в 2010 году. В 2014 году у пары родилась дочь Надежда, а годом позднее Татьяна и Дмитрий официально оформили отношения и устроили пышное свадебное торжество. Для фигуристки этот брак стал вторым — от отношений с коллегой. Александром Жулиным у нее есть 18-летняя дочь Саша. В свою очередь, Песков был женат дважды. Его первая супруга, внучка советского полководца С.М. Буденного Анастасия Буденная родила ему сына Николая. В браке с Екатериной Солоцинской у Дмитрия родились дочь Лиза и сыновья Мик и Дени.

Больше о Татьяне Навке вы можете прочитать здесь.

Фото: Instagram, Starface

Видео: Instagram

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