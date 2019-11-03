«Он счастлив, рад и доволен»: Дмитрий Песков не комплексует из-за того, что Татьяна Навка зарабатывает больше него

В Сети часто появляются слухи и сплетни о семье Татьяны Навки, однако спортсменка реагирует на них философски: «Самое главное, что у меня есть мой муж, который меня очень любит, которого я очень люблю. И поверьте, что мы очень дорожим нашими отношениями. Есть наши дети, которым я стараюсь помогать, поддерживать и подсказывать по мере возможности, читаю книги – вот это то, что меня волнует. Единственное, что я хочу сказать о семейных отношениях: в любой паре люди должны вместе развиваться и идти вперед, если им интересно друг с другом. А интересно им может быть только в том случае, если они вместе развиваются. Ни один человек не уйдет от правильного, умного и любящего партнера, который может ему что-то дать».

Напомним, Татьяна Навка и Дмитрий Песков познакомились в 2010 году. В 2014 году у пары родилась дочь Надежда, а годом позднее Татьяна и Дмитрий официально оформили отношения и устроили пышное свадебное торжество. Для фигуристки этот брак стал вторым — от отношений с коллегой. Александром Жулиным у нее есть 18-летняя дочь Саша. В свою очередь, Песков был женат дважды. Его первая супруга, внучка советского полководца С.М. Буденного Анастасия Буденная родила ему сына Николая. В браке с Екатериной Солоцинской у Дмитрия родились дочь Лиза и сыновья Мик и Дени.