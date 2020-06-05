«Артист растет»: в Сети обсуждают забавное видео с сыном Аллы Пугачевой и Максима Галкина
6-летний Гарри Галкин предложил папе перекрасить фамильный замок.
«Надо будет попробовать #графДракулаЕршовскогоПоселения», — смеется Максим Галкин.
«Гарри замечательный!!! Артист растет, что значит генетика!!!!», «Юморист весь в папу», «Фантазер», «Не перестаю восхищаться образованием этих детей», «Граф Галкула», «Фантазия у сына отлично развита», «Гарик на Максика как похож», «Смешной Беззубик! Детки ну просто чудо», «Смех прикольный у малого) Мы захватим весь мир, называется», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: Instagram
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