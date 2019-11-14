passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Анастасия Решетова призналась, на кого похож ее сын, и впервые показала своих родителей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Анастасия Решетова и Ратмир

Фото: Instagram

Молодая мама ответила на вопросы подписчиков в Instagram.

Анастасия Решетова и Тимати стали родителями в октябре. Рэпер и его любимая женщина делятся снимками и видео с сыном Ратмиром, но лицо мальчика при этом всегда отвернуто от камеры.

Во время общения с подписчиками Анастасия призналась, что ее малыш похож на обоих родителей, но больше на папу. На вопрос, верит ли она в сглаз, раз не показывает ребенка, Решетова ответила, что нет. «Думаю, многие матери меня поймут. Не хочется лишний раз выставлять такого красавчика на всеобщее обозрение. Мы и так показали многое на сей день. Всему свое время», — отметила молодая мать.

Фото: Instagram

Интересовало фолловеров и то, какой Тимур отец. «Он прекрасный отец. Мне это и ранее было понятно, когда я видела, как он относится к дочери. Он правда может часто летать и в целом много работает, но все свободное время проводит с семьей. Так что не жалуюсь», — рассказала Анастасия Решетова.

Мать Тимати Симона Юнусова полностью взяла на себя заботы по воспитанию стершей дочери рэпера 5-летней Алисы. Симона Яковлевна ведет свою страницу в соцсети, где выкладывает десятки снимков с внучкой. Присутствовала Симона и на родах Анастасии Решетовой. Она же первой опубликовала снимки с новорожденным Ратмиром. Одним словом, мать Тимати активно участвует в его жизни.

Фото: Instagram

Анастасии Решетовой задали вопрос: «Настён, а бабушка с дедушкой с вашей стороны где вообще?». И модель впервые показала своих родителей, отметив: «Если я не выкладываю людей в «Инстаграм», — это не показатель того, что их нет рядом. Мои папа и мама несколько раз навещали внука, и в роддоме, и дома тоже. Мама живет в Питере сейчас, нет возможности видеться часто».

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

Родители Анастасии с новорожденным внуком

Фото: Instagram

Анастасия Решетова недавно показала, как нежничает с новорожденным сыном. Также она «отчитывается» перед подписчиками о состоянии своей фигуры после родов.