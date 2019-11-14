Анастасия Решетова призналась, на кого похож ее сын, и впервые показала своих родителей

Интересовало фолловеров и то, какой Тимур отец. «Он прекрасный отец. Мне это и ранее было понятно, когда я видела, как он относится к дочери. Он правда может часто летать и в целом много работает, но все свободное время проводит с семьей. Так что не жалуюсь», — рассказала Анастасия Решетова.

Мать Тимати Симона Юнусова полностью взяла на себя заботы по воспитанию стершей дочери рэпера 5-летней Алисы. Симона Яковлевна ведет свою страницу в соцсети, где выкладывает десятки снимков с внучкой. Присутствовала Симона и на родах Анастасии Решетовой. Она же первой опубликовала снимки с новорожденным Ратмиром. Одним словом, мать Тимати активно участвует в его жизни.