Анастасия Решетова призналась, на кого похож ее сын, и впервые показала своих родителей
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Фото: Instagram
Анастасия Решетова и Тимати стали родителями в октябре. Рэпер и его любимая женщина делятся снимками и видео с сыном Ратмиром, но лицо мальчика при этом всегда отвернуто от камеры.
Во время общения с подписчиками Анастасия призналась, что ее малыш похож на обоих родителей, но больше на папу. На вопрос, верит ли она в сглаз, раз не показывает ребенка, Решетова ответила, что нет. «Думаю, многие матери меня поймут. Не хочется лишний раз выставлять такого красавчика на всеобщее обозрение. Мы и так показали многое на сей день. Всему свое время», — отметила молодая мать.
Фото: Instagram
Интересовало фолловеров и то, какой Тимур отец. «Он прекрасный отец. Мне это и ранее было понятно, когда я видела, как он относится к дочери. Он правда может часто летать и в целом много работает, но все свободное время проводит с семьей. Так что не жалуюсь», — рассказала Анастасия Решетова.
Мать Тимати Симона Юнусова полностью взяла на себя заботы по воспитанию стершей дочери рэпера 5-летней Алисы. Симона Яковлевна ведет свою страницу в соцсети, где выкладывает десятки снимков с внучкой. Присутствовала Симона и на родах Анастасии Решетовой. Она же первой опубликовала снимки с новорожденным Ратмиром. Одним словом, мать Тимати активно участвует в его жизни.
Фото: Instagram
Анастасии Решетовой задали вопрос: «Настён, а бабушка с дедушкой с вашей стороны где вообще?». И модель впервые показала своих родителей, отметив: «Если я не выкладываю людей в «Инстаграм», — это не показатель того, что их нет рядом. Мои папа и мама несколько раз навещали внука, и в роддоме, и дома тоже. Мама живет в Питере сейчас, нет возможности видеться часто».
Фото: Instagram
Анастасия Решетова недавно показала, как нежничает с новорожденным сыном. Также она «отчитывается» перед подписчиками о состоянии своей фигуры после родов.