Анастасия Решетова показала фигуру через 6 дней после родов

Анастасия Решетова, родившая рэперу Тимати сына, через 6 дней после появления малыша на свет показала, как выглядит ее фигура. Модель не стала скрывать, что ее формы еще далеки от идеальных. В ролике Анастасия в белом топе и легинсах продемонстрировала еще заметный живот.