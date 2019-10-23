Анастасия Решетова показала фигуру через 6 дней после родов
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Фото: Instagram
Анастасия Решетова, родившая рэперу Тимати сына, через 6 дней после появления малыша на свет показала, как выглядит ее фигура. Модель не стала скрывать, что ее формы еще далеки от идеальных. В ролике Анастасия в белом топе и легинсах продемонстрировала еще заметный живот.
Напомним, что Ратмир Тимурович Юнусов родился в столичном элитном роддоме. Тимати забрал домой любимую женщину и малыша через четыре дня. В Instagram счастливых родителей и бабушки Симоны Юнусовой тут же появились нежные снимки с наследником.
Мать Тимати в знак знаменательного события сделала татуировку на руке с датой рождения внука. Еще такую же она сделала, когда появилась на свет ее внучка Алиса, дочь Тимати и модели Алены Шишковой.
Фото и видео: Instagram
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