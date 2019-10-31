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Мимими дня: Анастасия Решетова без макияжа нежничает с новорожденным сыном

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Решетова

Фото: Instagram Анастасии Решетовой

23-летняя Анастасия Решетова показала, как наслаждается материнством.

16 октября у 36-летнего Тимати и 23-летней Анастасии Решетовой родился сын Ратмир. Маму и малыша выписали через четыре дня, через шесть дней модель уже демонстрировала стройную фигуру. Сейчас молодая мама привыкает к своему новому состоянию.

«Еще когда была в положении с характерной мнительностью для девушек в этот период, я была уверена что после родов мне не избежать так называемого “baby blues” — синдрома грустной мамы. Было что-то похожее в первый день после выписки, но эта хандра была совсем недолгой. Сыну уже две недели и все эти дни я погружаюсь в процесс материнства с головой и огромным удовольствием», — делится Анастасия.

«Чего стоят только те моменты, когда малыш прижимается к маминой груди, рассматривает тебя, пытаясь улыбнуться или просто когда сидишь и вглядываешься в каждый миллиметрик своего ребенка, умиляясь и не веря что он у тебя такой классный получился)))) Да, бывает он не хочет засыпать ночью, но в основном все-таки спит и даже может проспать без молочка от 5 до 7 часов. Согласитесь, для новорожденного это очень приличный перерыв)) Ну и для меня отличный шанс получить как можно больше часов драгоценного непрерванного сна», — признается она.

В ближайшее время Анастасия планирует наладить режим малыша и наслаждаться своим состоянием еще больше.

С малышом молодой маме помогает вся семья. Общением с ним наслаждаются и папа, и бабушка и даже маленькая сестренка.

Фото и видео: instagram

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