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80-летний Эммануил Виторган показал трогательную сцену ревности между дочками: «Они живут мирно, но иногда...»

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Ирина Млодик и Эммануил Виторган с дочками

Фото: Instagram Эммануила Виторгана

2-летняя дочь Эммануила Виторгана побила младшую сестренку.

Чуть больше двух лет назад в семье Эммануила Виторгана и Ирины Млодик родилась дочь, ее назвали Этель. Еще спустя год и несколько месяцев в семье появилась еще одна девочка, ее назвали Кларой. Малышки получают массу внимания от родителей, сопровождают их в путешествиях, однако все равно время от времени между ними возникают конфликты.

«Вроде живут мирно, но иногда, вдруг Этель по отношению к Кларочке...», — прокомментировал звездный папа новое видео в своем блоге.

«Ничего страшного, это обычная детская ревность», «Хочется чтобы все внимание ей, она же постарше и понимает, а Кларочке пока все равно! Какие Вы все симпатяшечки», «Сегодня драки завтра любовь», — обсуждают подписчики.

Они обожают видео, которые 80-летний народный артист публикует в блоге. В них он показывает, как проходят будни в его семье, как старшая их малышек тянется к книгам, и многое другое.

Фото и видео: Instagram

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