80-летний Эммануил Виторган показал трогательную сцену ревности между дочками: «Они живут мирно, но иногда...»

Чуть больше двух лет назад в семье Эммануила Виторгана и Ирины Млодик родилась дочь, ее назвали Этель. Еще спустя год и несколько месяцев в семье появилась еще одна девочка, ее назвали Кларой. Малышки получают массу внимания от родителей, сопровождают их в путешествиях, однако все равно время от времени между ними возникают конфликты.

«Вроде живут мирно, но иногда, вдруг Этель по отношению к Кларочке...», — прокомментировал звездный папа новое видео в своем блоге.