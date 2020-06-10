Мимими дня: 80-летний Эммануил Виторган показал, как его 2-летняя дочь «читает» Кларксона и Карнеги

«Этель наша очень любит книги! Дай Бог, чтобы этот интерес она пронесла через всю жизнь», — написал звездный отец.

Поклонники восхитились тем, как Эммануил Гедеонович и его супруга Ирина Млодик воспитывают своих девочек. Дочки — Этель и Клара — появились на свет, когда их маме было под 60, а папе уже под 80. Малышки сопровождают родителей в путешествиях, мама и папа стараются уделять им как можно больше времени.