Эммануил Виторган прокомментировал рождение дочки

На днях СМИ облетела сенсационная новость о пополнении в семье народного артиста РФ Эммануила Гедеоновича Виторгана. Оказалось, супруга актера родила ему дочь. Напомним, слухи о беременности Ирины ходили еще в прошлом году, но тогда женщина все категорически отрицала.

В недавнем эпизоде программы «Ты не поверишь!» Виторган высказался о новорожденной дочке, которую счастливые родители решили назвать красивым именем Этель: «Жаль, что не увидим ее в полном расцвете, что я не увижу это поколение... Но хотелось бы предположить, что оно должно быть обязательно лучше предыдущего».