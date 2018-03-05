Эммануил Виторган прокомментировал рождение дочки
На днях СМИ облетела сенсационная новость о пополнении в семье народного артиста РФ Эммануила Гедеоновича Виторгана. Оказалось, супруга актера родила ему дочь. Напомним, слухи о беременности Ирины ходили еще в прошлом году, но тогда женщина все категорически отрицала.
В недавнем эпизоде программы «Ты не поверишь!» Виторган высказался о новорожденной дочке, которую счастливые родители решили назвать красивым именем Этель: «Жаль, что не увидим ее в полном расцвете, что я не увижу это поколение... Но хотелось бы предположить, что оно должно быть обязательно лучше предыдущего».
Напомним, Ирина Млодик призналась, что действительно родила малышку сама. Врач-гинеколог прокомментировал в интервью одному из российских СМИ эти невероятные, на первый взгляд, слова супруги Эммануила Виторгана: «В самом факте беременности и родов в возрасте 50+ в современном мире нет ничего удивительного. Принято считать, что репродуктивный возраст женщины длится с 16 до 47 лет. Но в жизни мы знаем случаи, когда беременеют и 12-летние девочки, и 60-летние женщины».
Фото: Global Look Press