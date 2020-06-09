Эммануил Виторган показал, как от скуки развлекается его 2-летняя дочь: «Три месяца не выходим из дома»
Фото: Instagram Эммануила Виторгана
Эммануил Виторган с супругой Ириной и двумя маленькими дочерями Этель и Кларой изолировались в своем частном доме. И, несмотря на то, что режим самоизоляции в Москве постепенно смягчают, а вскоре и вовсе отменят, звездное семейство не торопится покидать свое гнездышко.
80-летний народный артист подробно рассказывает подписчикам, как проходят будни в его семье. Эммануил Виторган признался, что из-за долгого пребывания дома становится уже скучно.
«Этель наша, бедная, не знает куда девать свою энергию, залезла в Кларочкин манеж уже... Три месяца почти не выходим из дома...», — рассказал актер.
«Скоро будет гулять, резвиться! Все наладится!»? «булочка проснулась», «такая красивая и счастливая семья. Будьте всегда здоровы», «Нормальные, славные дети, адаптируются к жизни», «На воздух ребенку обязательно надо! Погуляйте там, где нет скопления людей», «Детям необходимо общение», — написали в комментариях под видео.
Напомним, Эммануил Виторган в очередной раз познал радость отцовства, когда ему было почти 80 лет, а его супруге — далеко за 50. Кроме 2-летней Этель и 10-месячной Клары у народного артиста есть 53-летняя дочь Ксения от первого брака, и 47-летний сын — актер Максим Виторган.
Фото и видео: Instagram Эммануила Виторгана
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