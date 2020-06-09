Эммануил Виторган показал, как от скуки развлекается его 2-летняя дочь: «Три месяца не выходим из дома»

Эммануил Виторган с супругой Ириной и двумя маленькими дочерями Этель и Кларой изолировались в своем частном доме. И, несмотря на то, что режим самоизоляции в Москве постепенно смягчают, а вскоре и вовсе отменят, звездное семейство не торопится покидать свое гнездышко.

80-летний народный артист подробно рассказывает подписчикам, как проходят будни в его семье. Эммануил Виторган признался, что из-за долгого пребывания дома становится уже скучно.

«Этель наша, бедная, не знает куда девать свою энергию, залезла в Кларочкин манеж уже... Три месяца почти не выходим из дома...», — рассказал актер.