Лиза упала, Гарри защитил: Максим Галкин растрогал фанатов веселыми играми с детьми в саду у фамильного замка

«Догонялкиииииииии», — пояснил отец ребятишек.

«Как классно», «Яблони в цвету», «Два чуда! Море радости и счастья», «Счастье на быстрых ножках в яблоневом саду», «Сколько места для разбега», «Этих спринтеров уже папе не догнать... такие большие уже», «Неужели мы раньше также быстро бегали?», «Каааайф в чистом виде! Классно иметь собственный парк. Дети чудо», «Ой красота какая! Максим, ну вы невероятный отец», «Это большое удовольствие смотреть как вы играете с детками», — обсуждают растроганные подписчики.