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Лиза упала, Гарри защитил: Максим Галкин растрогал фанатов веселыми играми с детьми в саду у фамильного замка

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Максим Галкин с семьей

Фото: Instagram Максима Галкина

Муж Аллы Пугачевой опубликовал трогательное видео с детьми.

«Догонялкиииииииии», — пояснил отец ребятишек.

«Как классно», «Яблони в цвету», «Два чуда! Море радости и счастья», «Счастье на быстрых ножках в яблоневом саду», «Сколько места для разбега», «Этих спринтеров уже папе не догнать... такие большие уже», «Неужели мы раньше также быстро бегали?», «Каааайф в чистом виде! Классно иметь собственный парк. Дети чудо», «Ой красота какая! Максим, ну вы невероятный отец», «Это большое удовольствие смотреть как вы играете с детками», — обсуждают растроганные подписчики.

Фото и видео: Instagram

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