Если же в вашем доме зона использования алюминиевой ленты традиционно ограничивается кухней, то не забывайте – с ее помощью можно сделать ланч-бокс из обычного контейнера, укоротить противень для выпечки, изготовить фигурное печенье, запечь картошку и он останется чистой. Также можно сделать овощной салат нарезать небольшими кусочками любимый овощи, сдобрить иъ специми, намазать фольгу растительным маслом и, завернув в нее салат, положить на решетку или прямо в гули. Фольгой легко очистить сковороду и другие блюда от нагара, да ту же решетку для гриля или барбекю. Как видите: универсальность – второе имя фольги.

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