4 совета, которые помогут создать идеальный бьюти-образ для пикника

Идеальный тон — половина успеха вашего дневного образа. Слишком усердствовать с количеством не стоит, иначе есть риск превратить лицо в безжизненную маску и закупорить поры. Не помешает добавить немного румян для свежести.

Чтобы создать эффект отдохнувшего взгляда, советуем сделать сияющий акцент на внутреннем уголке глаза. Прорисуйте межресничное пространство коричневым карандашом и аккуратно растушуйте его в легкую дымку, это добавит глазам глубины и выразительности.

С прической все тоже не так сложно, ведь никто не требует от вас делать коктейльную укладку. Оставьте высокие хвосты для дачи, ведь держатся они не так уж и долго.