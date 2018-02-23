9 вещей в доме, которых вам не хватает для полного счастья

Комнатные растения или букет цветов

Если вы считаете покупку букета пустой тратой денег (или вам просто жаль цветы, которые быстро завянут), тогда приобретите домой комнатные растения, которые поднимают настроение, улучшают микроклимат в квартире, а также притягивают счастье и удачу в дом. Хотя вот ученые, например, доказали, что именно свежие цветы вызывают радостные эмоции и усиливают чувство удовлетворения жизнью, поэтому не отказывайтесь от букетов, если вдруг кто-то решил им вам преподнести.

Ароматические свечи

Свечи способны украсить любой интерьер, добавить нотку романтизма, настроить на определенный лад, поднять настроение и подарить ощущение абсолютного счастья. Поэтому если у вас еще нет свечей с ароматом ванили, очень советуем это исправить и приобрести парочку.

Красивое постельное белье

Психологи уверяют, что красивое постельное белье и аккуратно заправленная кровать тоже способны сделать нас немного счастливее. Ведь так приятно вернуться после тяжелого трудового дня в уютную спальню, где царит порядок и красота. Поэтому не поленитесь потратить несколько минут утром на то, чтобы застелить постель.

Уютный плед

Плед, в который хочется завернуться и забыть обо всем на свете, не только согреет в холодное время года, но и украсит интерьер, а также сделает его более уютным и атмосферным.

Семейные фотографии и картины

Семейные фотографии или картины с изображением того, что вам доставляет удовольствие, способны подарить ощущение счастья и поднять настроение. Поэтому поставьте на прикроватную тумбочку ваш портрет, повесьте в комнатах произведения искусства и наслаждайтесь счастливыми моментами.