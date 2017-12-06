В последнее время само понятие «офис» стало настолько размытым, что уже практически нет необходимости приезжать на работу каждый день. Продуктивно можно творить откуда угодно, хоть из дома. Главное — знать несколько важных правил, которые помогут максимально быстро наладить процесс.

1. Зонируйте пространство

Если нет возможности выделить в квартире отдельную комнату, чтобы обустроить там полноценный кабинет, рабочее место можно организовать в гостиной или на кухне. А чтобы визуально отделить пространство, можно выкрасить стены в другой цвет, поклеить обои или создать такое оформление, чтобы оно отличалось от основного интерьера. Кстати, чтобы сэкономить место, можно рассмотреть вариант использования откидных или выдвижных столиков. Так у вас будет возможность периодически «прятать» свой уголок или использовать его для других целей.

2. Никогда не пытайтесь работать ночью, чтобы как можно скорее закончить проект

Как показывает практика, те, кто пытался творить в ночное время, очень быстро выдыхались и на следующий день чувствовали себя абсолютно разбитыми. Как при работе в офисе, у вас должны быть четкие временные рамки, а после окончания трудового дня вам просто необходимо без сожаления закрывать свой ноутбук и переключаться на семью или уделить время себе. Иначе рабочее и личное время у вас переплетется так тесно, что создастся ощущение, что вы только и делаете, что постоянно работаете, но при этом все равно ничего не успеваете.

3. Не старайтесь одновременно работать и заниматься домом

Иначе в первую очередь пострадает качество, и к тому же вы будете постоянно на нервах, пытаясь все держать под контролем. Поэтому имеет смысл в начале трудового дня составить план (или накидать список дел) и вычеркивать оттуда пункты по мере их готовности. Таким образом у вас будет четкое представление, чем вы занимались в течение всего дня и сколько всего успели сделать.

4. Озвучивайте заказчику реальные сроки и требуйте подробное техническое задание (ТЗ)

Определите свой максимум: сколько вы можете выполнить в течение дня, чтобы при этом оставалось время на полноценный отдых и некоторые домашние дела, и прибавляйте к этому еще немного времени. И если у вас вдруг случится непредвиденная ситуация, вы не подведете заказчика и сможете сдать работу в срок. Что касается технического задания, то у всех людей разные вкусы, поэтому если вас просят сделать что-то по своему усмотрению, всегда лучше лишний раз уточнить, чем потом переделывать и доказывать заказчику, что вы это видели совсем иначе.

5. Меняйте место дислокации

Если вам уже невмоготу сидеть в четырех стенах и видеть одни и те же лица, вы всегда можете переключиться, выбрав в качестве своего рабочего места уютное кафе. Однако, чтобы вас не внесли в этом заведении в черный список и были всегда вам рады, следует не забывать об элементарных правилах этикета. Например, если вы занимаете столик на целый день и при этом сидите с одной чашкой кофе, то кафе из-за вас теряет деньги и потенциальных клиентов. Поэтому следует каждые 2-3 часа делать какой-нибудь минимальный заказ. Также не следует перегружать Wi-Fi и электросеть и устраивать шумные встречи или видеоконференции. Иначе можно получить неодобрительный взгляд от руководства заведения и других посетителей. Помните, что вы не одни и нужно сделать так, чтобы было комфортно не только вам, но и окружающим.