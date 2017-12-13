Серебряные колокольчики уже звенят, а душа просит праздника, исполнения желаний и подарков. Passion.ru подготовил для вас подборку милых новогодних штучек, которые могут украсить дом и, в частности, кухню или стать для кого-то отличным подарком к празднику.

Вращающееся блюдо для сервировки стола

На таком блюде может вращаться все, что угодно, от сыров до сладких угощений. А его новогодний орнамент только поднимет вам настроение. Вы только взгляните, какая красота! Набор шпажек-маркеров «Северный»

Милейший набор для новогодней вечеринки или мини-корпоратива: шесть шпажек со специальным крепежом, который превращает их одновременно и в маркеры для бокалов! Так гости никогда не перепутают свой бокал с чужим, а кроме того, сняв шпажку с бокала, они легко могут взять кусочки сыра, фруктов или канапе с общей тарелки. Вязаная кружка

Вязаная кружка — потрясающий подарок, она, кстати, бывает разных цветов. Обязательно купите такую же и себе, потому что вам вряд ли захочется выпускать ее из рук. Вязаный чехол дарит приятные ощущения, не дает обжечься и согревает. Как здорово выйти с ней под летящий снег и наслаждаться чаем или глинтвейном. Новогодний набор для вечеринки

Новый год, Рождество — одни из самых любимых с детства праздников! Наконец-то можно примерить усы или бороду Санты, рога его оленей, а также диско-очки и нарядные бабочки, без которых праздник не праздник. Все это — в наборе из 20 аксессуаров для лучшей вечеринки и незабываемых впечатлений. И самых смешных фотографий, которые будут веселить вас целый год! Солонка «Собака»

Год Собаки впереди! И если вы любите все нестандартное, то емкости для специй или зубочисток в виде такс созданы специально для вас. Песики бывают трех цветов (белый, черный, коричневый), поэтому, купив сразу три штуки, вы получаете оригинальный набор. Белую собачку можно использовать для соли, черную — для молотого перца, а коричневую — для зубочисток. Под хвостом находится дырочка для высыпания специй или зубочисток, а засыпать все можно, отсоединив задние лапки от корпуса. Магнитная доска «Елка»

Грифельная доска на холодильник позволяет писать, рисовать и общаться с помощью обычного мела. Записи легко смываются влажной губкой или под струей воды. Доска в виде елки станет отличным подарком на Новый год. И потом целый год (и даже больше) будет озеленять ваше кухонное пространство. Кроме того, на ней можно записывать что-то важное и оставлять сообщения любимым. Пробка для бутылки «Санта»

Дизайнерская пробка для бутылки — украшение с новогодней фигуркой, гармонично смотрится на праздничном столе и создает хорошее настроение. Пробка плотно закрывает бутылку, поэтому напиток долгое время не теряет своих вкусовых свойств. Держатель для бумажных полотенец «Кошка с собакой»

Чтобы сделать жизнь веселее, важно окружать себя красивыми вещами. И главное — не обделять вниманием даже такие мелочи, как держатель для бумажных полотенец. Вместо скучной стойки — целая история войны кошки и собаки. Немного юмора вашей кухне не помешает! Этажерка «Елочка»

Ждете гостей? Этажерка подарочная новогодняя поможет сэкономить место на праздничном столе, и вы сможете красиво подать конфеты, пирожные, печенья и прочие сладости своим гостям и прикрыть крышечкой, чтоб угощение не заветрилось.

Чайник-этажерка

Милый подарок на Новый год как для отдельного человека, так и для вашей семьи. У вас на кухне он будет отлично смотреться зимой.

В набор входят четыре предмета посуды, которые вместе собираются в настоящую новогоднюю елку: сахарница, чашка, чайник и кувшин для молока или сливок.