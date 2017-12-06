Чтобы создать о себе хорошее впечатление, мало иметь дизайнерскую одежду или аксессуары стоимостью как хороший автомобиль. Ведь никакие атрибуты роскошной жизни не компенсируют отсутствие хороших манер и воспитания. Поэтому, чтобы в высшем обществе вас приняли за своего, запомните эти нехитрые правила.

Что касается супа или другого жидкого блюда, которое вы заказываете в ресторане, то не лишним будет напомнить, что абсолютно недопустимо наклонять к себе тарелку и вычерпывать остатки ложкой. Обычно первые блюда не доедают до конца.

Если вам принесли коктейль, к которому прилагается трубочка, в этом, конечно, нет ничего криминального. Ужасы начинаются дальше, когда вы пытаетесь допить остатки напитка, издавая при этом неприятные звуки. Поэтому, чтобы не стать центром всеобщего внимания (и порицания), просто никогда так не делайте.

Сейчас практически все сидят на диетах или придерживаются определенного метода питания, поэтому считают, что в ответ на комплимент «вы отлично выглядите и заметно постройнели» необходимо со всеми подробностями описать свой рацион и попутно дать несколько подходящих советов. Но на самом деле, с точки зрения этикета, правильно держать свои секреты похудения при себе.

3. Правильно есть вторые блюда

Вторые блюда, особенно мясные, необходимо разрезать на мелкие кусочки и таким образом есть. Ни в коем случае не облизывать пальцы, не дуть на еду, если она горячая, не пытаться что-то сказать с набитым ртом и, конечно, не забывать пользоваться салфеткой.

4. Не ставить сумочку на стол

Многие женщины в ресторане отдают своей сумочке почетное место, помещая ее на стул рядом с собой или даже на стол. Это не совсем правильно. С точки зрения этикета, сумочку необходимо убрать на специальную подставку (сейчас во многих заведениях это предусмотрено), но, если такового нет, тогда просто повесить на спинку стула. А вот оставлять вечерние клатчи на столе — это совсем не элегантно.

5. Не обливаться духами с ног до головы

Увы, но большинство людей считают, что чем больше парфюма на них вылито, тем идеальнее образ. Но на самом деле элегантная женщина никогда не станет злоупотреблять духами, а лишь нанесет несколько капель любимого аромата за уши, на сгиб локтя, на запястье. А вот усилить стойкость аромата можно при помощи дополнительных средств ухода с той же парфюмерной нотой.

6. Внимательно слушать собеседника

Если во время разговора вам стало скучно, ни в коем случае нельзя отвлекаться, смотреть на часы или листать фотографии в своем телефоне. Это демонстрирует неуважительное отношение к собеседнику. В таком случае необходимо его выслушать и, извинившись, перевести разговор на более интересную тему.

7. Иногда дарить мужчинам цветы

Как оказалось, представители сильного пола тоже не прочь получать оригинальные букеты. Но! Это должен быть очень лаконичный вариант, оформленный в соответствующем стиле. Никаких бантиков, розово-фиолетовых оттенков и плюшевых игрушек. И в отличие от женщин, которым можно преподносить букеты без повода, мужчине можно презентовать цветы по случаю дня рождения, успешного завершения важной сделки, получения новой должности или окончания большого проекта, премьеры чего-либо, спортивной победы, получения научной степени и тому подобное.

8. Не сюсюкать и не целовать избранника прилюдно

Даже если в домашней обстановке вы общаетесь исключительно уменьшительно-ласкательными словечками и называете друг друга милыми прозвищами, то прилюдно делать это не стоит. Так же как обниматься, целоваться и позволять себе другие вольности. Это считается дурным тоном.

9. Правильно уходить из ресторана

Если вы, например, ужинаете в компании друзей и уже собираетесь уходить, тогда все присутствующие за столом мужчины должны встать, а ваш кавалер — подать вам верхнюю одежду и помочь одеться. И не просите избранника нести вашу сумочку — это выглядит не эстетично.

10. Не бросаться на шею знакомому, если он идет с дамой

Если на улице вы встретили знакомого в компании женщины, которую вы никогда не видели, то вы просто можете кивнуть. В этом случае мужчина сам решает, поприветствует ли он сначала вас или первым делом представит вас своей спутнице.