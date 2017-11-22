Быстро и вкусно! Праздничные десерты на основе обычного печенья
Тарталетка с клубникой
От кафе-пекарни «Хлебная лавка», шеф-повар Михаил Симагин
Вам понадобятся:
Тарталетка из миндально-кокосового теста (если нет сил возиться — а мы говорим о быстром варианте, — подойдут обычные покупные тарталетки из печенья):
- Масло сливочное — 150 г
- Пудра миндальная — 30 г
- Мука пшеничная — 220 г
- Кокосовая стружка — 30 г
- Сахарная пудра — 90 г
- Соль морская — 2 г
- Яйцо — 60 г
Приготовление:
Муку измельчить в блендере с кокосовой стружкой. Все компоненты, кроме яиц, положить в миксер с лопаткой и замесить тесто на средней скорости до образования однородной массы. Быстро добавить яйца и замесить тесто. Дать постоять два часа.
Крем ванильный:
- Масло сливочное — 56 г
- Мед цветочный — 200 г
- Сахар тростниковый — 60 г
- Яйцо — 2 шт.
- Желток — 2 шт.
- Сливки — 50 г
- Бисквитная крошка — 80 г
Приготовление:
Смешать в блендере все ингредиенты и пробить до однородной консистенции.
Крем фисташковый
- Сливки — 250 мл
- Молоко — 250 г
- Фисташковая паста — 125 г
- Сахар — 115 г
- Яйцо — 2 шт.
- Крахмал — 20 г
- Мука — 7,5 г
Приготовление:
Довести до кипения сливки, смешать с молоком. Яйцо смешать с сахаром и крахмалом и добавить муку. Проварить две минуты и процедить. Добавить фисташковую пасту и пробить блендером. Охладить.
Пропитка:
- Сахар — 100 г
- Вода — 100 г
Приготовление:
Смешать воду и сахар 1:1, подогреть до полного растворения сахара в воде, затем дать остыть.
Тарталетка:
- Тесто — 200 г
- Пропитка — 180 г
- Крем ванильный — 80 г
- Крем фисташковый — 80 г
- Клубника — 320 г
- Фисташки молотые — 16 г
- Мята — 5 г
Приготовление:
Раскатать тесто толщиной 2,5 см и выложить в форму. Пропитать минимум четыре раза. Заполнить форму ванильным и фисташковым кремом и выпекать в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Свежую клубнику разрезать пополам и выложить по кругу сверху торта. Посыпать дроблеными фисташками, можно украсить мятой.
Крамбл ореховый
Вам понадобится:
Для крамбла (можно заменить печеньем):
- Мука пшеничная — 100 г
- Сливочное масло — 70 г
- Фундук — 40 г
- Сахар-песок — 100 г
- Соль — 2 г
Приготовление:
Все ингредиенты смешать до получения однородной массы — теста, запечь 5-7 минут в духовке (160 градусов).
Ингредиенты для смузи:
- Манго — 70 г
- Кокосовое молоко — 30 г
- Сахарный сироп — 30 г
- Сорбет, лимон/лайм — 30 г
- Питахайя — 50 г
- Тапиока — 20 г
Приготовление:
Все ингредиенты пробить блендером до образования пюре.
Сборка десерта:
На дно бокала или любой другой порционной формы выложить ореховый крамбл, 30 г, и сверху залить смузи, 160 г. Украсить питахайей и маракуйей.
Греческий мусс яурти с клубникой
От ресторана Molon lave
Вам понадобится:
(на 4 порции)
- Йогурт низкой жирности — 500 г
- Желатин (лучше листовой) — 3 шт. / 5-7 г
- Итальянская меренга (разновидность заварного крема) — 170 г
- Клубника свежая — 4 ягоды
Ингредиенты для приготовления меренги:
- Белок — 3 шт.
- Сахар — 200 г
- Вода — 50 мл
Приготовление йогуртового мусса:
Белок взбиваем. Сахар и воду помещаем в сотейник и нагреваем на слабом огне до появления пузырьков, а затем добавляем взбитый белок. Желатин замачиваем в холодной воде, затем разогреваем на водяной бане. После смешиваем йогурт с полученной меренгой и желатином.
Ингредиенты для приготовления теста:
- Дробленый фундук — 40 г
- Мука — 100 г
- Тростниковый сахар — 50 г
- Корица — 1 ч. л.
- Клубничный джем — 1 ст. л.
- Растопленное сливочное масло — 50 г
- Апельсиновая цедра с одного апельсина
Приготовление:
Все ингредиенты (кроме клубничного джема) смешиваем и ставим запекаться в духовку на 180 градусов на 25 минут. После выпекания тесто измельчаем блендером, добавляя клубничный джем. Вариант для ленивых — покупное печенье любимое (не в смысле бренда, а то, которое нравится), его смешиваем в блендере с джемом.
Собираем все блюдо:
Для этого потребуется форма-кольцо (кулинарное кольцо). Сначала выстилаем пергамент, на него помещаем форму и в нее выкладываем сначала крамбл из теста, на него йогуртовый мусс, внутрь — клубнику и ставим в холодильник, даем застыть.
Апельсиновый бисквит пан ди спанья с воздушными сливками и клубникой
Вам понадобится: (на 10 порций)
Для бисквита:
- Яйца — 5 шт.
- Сахар — 150 г
- Мука — 150 г
- Цедра двух апельсинов
- Все это может заменить печенье
Для крема:
- Сливки — 200 г
- Сахар — 3 ложки
- Маскарпоне — 150 г
Сахарный сироп:
- Вода — 100 г
- Сахар — 100 г
- Амаретто — 30 г
Для украшения:
- свежая клубника, листья мяты.
Приготовление:
Чтобы бисквит получился более пористым и пышным, отделяем желтки от белков. Сахар разделяем на две части по 75 г. Чтобы белки взбивались лучше, добавляем немного соли, затем вводим 75 г сахара и взбиваем до пышной пены (примерно пять минут миксером). Лучше всего взбивается белок в медной посуде. Взбитые белки убираем в холодильник. Венчик после белков можно не мыть, поэтому лучше всего при взбивании соблюдать очередность: начинать с белков и далее переходить к желткам.
Желтки взбиваем также примерно пять минут: нужно дождаться момента, когда сахар растворится. Затем натираем на терке цедру с двух апельсинов и вводим ее в желтки. Благодаря цедре вкус и цвет бисквита становится ярче. Получилось три емкости с белками, желтками и мукой. Начинаем все аккуратно смешивать. Сначала смешиваем белки и муку. Обязательно рукой, аккуратно, чтобы белок не осел. Здесь самое главное — сохранить пышную структуру белка, ради этого мы отдельно все и смешивали. Далее добавляем желтки, чтобы бисквит приобрел более насыщенный цвет. Переливаем в форму и запекаем 25-30 минут.
Готовим крем:
Для взбивания сливки лучше охладить, ввести сахар, взбить. Добавить маскарпоне и еще немного взбить.
Готовим сироп:
В кипящей воде растворяем сахар, затем добавляем амаретто.
Собираем десерт:
На одну порцию десерта нужно 60 г бисквита, 60 г сиропа, 60 г крема и 40 г клубники. С готового коржа бисквита счищаем корочку (если есть), затем нарезаем на кубики. Кубики пропитываем в сиропе: погружаем кубики бисквита в сироп, даем пропитаться, чтобы бисквит стал сочным, но в то же время нужно проследить, чтобы он сильно не размок. Нарезаем клубнику на сегменты и собираем наш десерт: выкладываем бисквиты, крем, клубнику, крем, бисквит и так далее. Готовый десерт украшаем клубникой, листиками мяты и лепестками миндаля.