Десерт из печенья — замечательный вариант, особенно в случае неожиданного прихода гостей. А на носу декабрь, праздники — гостей и вечеринок все больше, идей все меньше. Passion.ru не подведет своих читательниц — ловите рецепты вкусных вкусностей, сладкого на основе самого обыкновенного печенья.

Тарталетка с клубникой

От кафе-пекарни «Хлебная лавка», шеф-повар Михаил Симагин

Вам понадобятся:

Тарталетка из миндально-кокосового теста (если нет сил возиться — а мы говорим о быстром варианте, — подойдут обычные покупные тарталетки из печенья):

  • Масло сливочное — 150 г
  • Пудра миндальная — 30 г
  • Мука пшеничная — 220 г
  • Кокосовая стружка — 30 г
  • Сахарная пудра — 90 г
  • Соль морская — 2 г
  • Яйцо — 60 г

Приготовление:

Муку измельчить в блендере с кокосовой стружкой. Все компоненты, кроме яиц, положить в миксер с лопаткой и замесить тесто на средней скорости до образования однородной массы. Быстро добавить яйца и замесить тесто. Дать постоять два часа.

Крем ванильный:

  • Масло сливочное — 56 г
  • Мед цветочный — 200 г
  • Сахар тростниковый — 60 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Желток — 2 шт.
  • Сливки — 50 г
  • Бисквитная крошка — 80 г

Приготовление:

Смешать в блендере все ингредиенты и пробить до однородной консистенции.

Крем фисташковый

  • Сливки — 250 мл
  • Молоко — 250 г
  • Фисташковая паста — 125 г
  • Сахар — 115 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Крахмал — 20 г
  • Мука — 7,5 г

Приготовление:

Довести до кипения сливки, смешать с молоком. Яйцо смешать с сахаром и крахмалом и добавить муку. Проварить две минуты и процедить. Добавить фисташковую пасту и пробить блендером. Охладить.

Пропитка:

  • Сахар — 100 г
  • Вода — 100 г

Приготовление:

Смешать воду и сахар 1:1, подогреть до полного растворения сахара в воде, затем дать остыть.

Тарталетка:

  • Тесто — 200 г
  • Пропитка — 180 г
  • Крем ванильный — 80 г
  • Крем фисташковый — 80 г
  • Клубника — 320 г
  • Фисташки молотые — 16 г
  • Мята — 5 г

Приготовление:

Раскатать тесто толщиной 2,5 см и выложить в форму. Пропитать минимум четыре раза. Заполнить форму ванильным и фисташковым кремом и выпекать в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Свежую клубнику разрезать пополам и выложить по кругу сверху торта. Посыпать дроблеными фисташками, можно украсить мятой.

Крамбл ореховый

Вам понадобится:

Для крамбла (можно заменить печеньем):

  • Мука пшеничная — 100 г
  • Сливочное масло — 70 г
  • Фундук — 40 г
  • Сахар-песок — 100 г
  • Соль — 2 г

Приготовление:

Все ингредиенты смешать до получения однородной массы — теста, запечь 5-7 минут в духовке (160 градусов).

Ингредиенты для смузи:

  • Манго — 70 г
  • Кокосовое молоко — 30 г
  • Сахарный сироп — 30 г
  • Сорбет, лимон/лайм — 30 г
  • Питахайя — 50 г
  • Тапиока — 20 г

Приготовление:

Все ингредиенты пробить блендером до образования пюре.

Сборка десерта:

На дно бокала или любой другой порционной формы выложить ореховый крамбл, 30 г, и сверху залить смузи, 160 г. Украсить питахайей и маракуйей.

Греческий мусс яурти с клубникой

От ресторана Molon lave

Вам понадобится:

(на 4 порции)

  • Йогурт низкой жирности — 500 г
  • Желатин (лучше листовой) — 3 шт. / 5-7 г
  • Итальянская меренга (разновидность заварного крема) — 170 г
  • Клубника свежая — 4 ягоды

Ингредиенты для приготовления меренги:

  • Белок — 3 шт.
  • Сахар — 200 г
  • Вода — 50 мл

Приготовление йогуртового мусса:

Белок взбиваем. Сахар и воду помещаем в сотейник и нагреваем на слабом огне до появления пузырьков, а затем добавляем взбитый белок. Желатин замачиваем в холодной воде, затем разогреваем на водяной бане. После смешиваем йогурт с полученной меренгой и желатином.

Ингредиенты для приготовления теста:

  • Дробленый фундук — 40 г
  • Мука — 100 г
  • Тростниковый сахар — 50 г
  • Корица — 1 ч. л.
  • Клубничный джем — 1 ст. л.
  • Растопленное сливочное масло — 50 г
  • Апельсиновая цедра с одного апельсина

Приготовление:

Все ингредиенты (кроме клубничного джема) смешиваем и ставим запекаться в духовку на 180 градусов на 25 минут. После выпекания тесто измельчаем блендером, добавляя клубничный джем. Вариант для ленивых — покупное печенье любимое (не в смысле бренда, а то, которое нравится), его смешиваем в блендере с джемом.

Собираем все блюдо:

Для этого потребуется форма-кольцо (кулинарное кольцо). Сначала выстилаем пергамент, на него помещаем форму и в нее выкладываем сначала крамбл из теста, на него йогуртовый мусс, внутрь — клубнику и ставим в холодильник, даем застыть.

Апельсиновый бисквит пан ди спанья с воздушными сливками и клубникой

Вам понадобится: (на 10 порций)

Для бисквита:

  • Яйца — 5 шт.
  • Сахар — 150 г
  • Мука — 150 г
  • Цедра двух апельсинов
  • Все это может заменить печенье

Для крема:

  • Сливки — 200 г
  • Сахар — 3 ложки
  • Маскарпоне — 150 г

Сахарный сироп:

  • Вода — 100 г
  • Сахар — 100 г
  • Амаретто — 30 г

Для украшения:

  • свежая клубника, листья мяты.

Приготовление:

Чтобы бисквит получился более пористым и пышным, отделяем желтки от белков. Сахар разделяем на две части по 75 г. Чтобы белки взбивались лучше, добавляем немного соли, затем вводим 75 г сахара и взбиваем до пышной пены (примерно пять минут миксером). Лучше всего взбивается белок в медной посуде. Взбитые белки убираем в холодильник. Венчик после белков можно не мыть, поэтому лучше всего при взбивании соблюдать очередность: начинать с белков и далее переходить к желткам.
Желтки взбиваем также примерно пять минут: нужно дождаться момента, когда сахар растворится. Затем натираем на терке цедру с двух апельсинов и вводим ее в желтки. Благодаря цедре вкус и цвет бисквита становится ярче. Получилось три емкости с белками, желтками и мукой. Начинаем все аккуратно смешивать. Сначала смешиваем белки и муку. Обязательно рукой, аккуратно, чтобы белок не осел. Здесь самое главное — сохранить пышную структуру белка, ради этого мы отдельно все и смешивали. Далее добавляем желтки, чтобы бисквит приобрел более насыщенный цвет. Переливаем в форму и запекаем 25-30 минут.

Готовим крем:

Для взбивания сливки лучше охладить, ввести сахар, взбить. Добавить маскарпоне и еще немного взбить.

Готовим сироп:

В кипящей воде растворяем сахар, затем добавляем амаретто.

Собираем десерт:

На одну порцию десерта нужно 60 г бисквита, 60 г сиропа, 60 г крема и 40 г клубники. С готового коржа бисквита счищаем корочку (если есть), затем нарезаем на кубики. Кубики пропитываем в сиропе: погружаем кубики бисквита в сироп, даем пропитаться, чтобы бисквит стал сочным, но в то же время нужно проследить, чтобы он сильно не размок. Нарезаем клубнику на сегменты и собираем наш десерт: выкладываем бисквиты, крем, клубнику, крем, бисквит и так далее. Готовый десерт украшаем клубникой, листиками мяты и лепестками миндаля.