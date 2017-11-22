Десерт из печенья — замечательный вариант, особенно в случае неожиданного прихода гостей. А на носу декабрь, праздники — гостей и вечеринок все больше, идей все меньше. Passion.ru не подведет своих читательниц — ловите рецепты вкусных вкусностей, сладкого на основе самого обыкновенного печенья.

Тарталетка с клубникой От кафе-пекарни «Хлебная лавка», шеф-повар Михаил Симагин Вам понадобятся: Тарталетка из миндально-кокосового теста (если нет сил возиться — а мы говорим о быстром варианте, — подойдут обычные покупные тарталетки из печенья): Масло сливочное — 150 г

Пудра миндальная — 30 г

Мука пшеничная — 220 г

Кокосовая стружка — 30 г

Сахарная пудра — 90 г

Соль морская — 2 г

Яйцо — 60 г Приготовление: Муку измельчить в блендере с кокосовой стружкой. Все компоненты, кроме яиц, положить в миксер с лопаткой и замесить тесто на средней скорости до образования однородной массы. Быстро добавить яйца и замесить тесто. Дать постоять два часа. Крем ванильный: Масло сливочное — 56 г

Мед цветочный — 200 г

Сахар тростниковый — 60 г

Яйцо — 2 шт.

Желток — 2 шт.

Сливки — 50 г

Бисквитная крошка — 80 г Приготовление: Смешать в блендере все ингредиенты и пробить до однородной консистенции. Крем фисташковый Сливки — 250 мл

Молоко — 250 г

Фисташковая паста — 125 г

Сахар — 115 г

Яйцо — 2 шт.

Крахмал — 20 г

Мука — 7,5 г Приготовление: Довести до кипения сливки, смешать с молоком. Яйцо смешать с сахаром и крахмалом и добавить муку. Проварить две минуты и процедить. Добавить фисташковую пасту и пробить блендером. Охладить. Пропитка: Сахар — 100 г

Вода — 100 г Приготовление: Смешать воду и сахар 1:1, подогреть до полного растворения сахара в воде, затем дать остыть. Тарталетка: Тесто — 200 г

Пропитка — 180 г

Крем ванильный — 80 г

Крем фисташковый — 80 г

Клубника — 320 г

Фисташки молотые — 16 г

Мята — 5 г Приготовление: Раскатать тесто толщиной 2,5 см и выложить в форму. Пропитать минимум четыре раза. Заполнить форму ванильным и фисташковым кремом и выпекать в течение 30 минут при температуре 180 градусов. Свежую клубнику разрезать пополам и выложить по кругу сверху торта. Посыпать дроблеными фисташками, можно украсить мятой. Крамбл ореховый

Вам понадобится: Для крамбла (можно заменить печеньем): Мука пшеничная — 100 г

Сливочное масло — 70 г

Фундук — 40 г

Сахар-песок — 100 г

Соль — 2 г Приготовление: Все ингредиенты смешать до получения однородной массы — теста, запечь 5-7 минут в духовке (160 градусов). Ингредиенты для смузи: Манго — 70 г

Кокосовое молоко — 30 г

Сахарный сироп — 30 г

Сорбет, лимон/лайм — 30 г

Питахайя — 50 г

Тапиока — 20 г Приготовление: Все ингредиенты пробить блендером до образования пюре. Сборка десерта: На дно бокала или любой другой порционной формы выложить ореховый крамбл, 30 г, и сверху залить смузи, 160 г. Украсить питахайей и маракуйей. Греческий мусс яурти с клубникой

От ресторана Molon lave Вам понадобится: (на 4 порции) Йогурт низкой жирности — 500 г

Желатин (лучше листовой) — 3 шт. / 5-7 г

Итальянская меренга (разновидность заварного крема) — 170 г

Клубника свежая — 4 ягоды Ингредиенты для приготовления меренги: Белок — 3 шт.

Сахар — 200 г

Вода — 50 мл Приготовление йогуртового мусса: Белок взбиваем. Сахар и воду помещаем в сотейник и нагреваем на слабом огне до появления пузырьков, а затем добавляем взбитый белок. Желатин замачиваем в холодной воде, затем разогреваем на водяной бане. После смешиваем йогурт с полученной меренгой и желатином. Ингредиенты для приготовления теста: Дробленый фундук — 40 г

Мука — 100 г

Тростниковый сахар — 50 г

Корица — 1 ч. л.

Клубничный джем — 1 ст. л.

Растопленное сливочное масло — 50 г

Апельсиновая цедра с одного апельсина Приготовление: Все ингредиенты (кроме клубничного джема) смешиваем и ставим запекаться в духовку на 180 градусов на 25 минут. После выпекания тесто измельчаем блендером, добавляя клубничный джем. Вариант для ленивых — покупное печенье любимое (не в смысле бренда, а то, которое нравится), его смешиваем в блендере с джемом. Собираем все блюдо: Для этого потребуется форма-кольцо (кулинарное кольцо). Сначала выстилаем пергамент, на него помещаем форму и в нее выкладываем сначала крамбл из теста, на него йогуртовый мусс, внутрь — клубнику и ставим в холодильник, даем застыть. Апельсиновый бисквит пан ди спанья с воздушными сливками и клубникой