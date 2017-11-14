Наш колумнист — гинеколог Наталья Артикова — рассказывает, как и почему женщины умудряются не попасть к гинекологу до самых родов.

Как часто доктор может услышать фразу «Я не знала, что была беременной»? До 20 недель это может сказать одна из 475 беременных. В родах эта фраза актуальна для одной из 7225 рожениц. Гораздо чаще, чем хотелось бы.

До 16 и старше

Каждый доктор обязательно имеет свою собственную коллекцию курьезных историй, тем более акушер-гинеколог.

Несколько лет назад в мое дежурство по родовому блоку скорая помощь привезла 16-летнюю девушку прямиком с урока физкультуры. Полноватая, коренастая школьница пожаловалась учителю на сильную боль в животе, тот подумал об аппендиците и вызвал бригаду медиков.