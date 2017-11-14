Как и почему женщины не замечают беременность до самых родов
Как часто доктор может услышать фразу «Я не знала, что была беременной»? До 20 недель это может сказать одна из 475 беременных. В родах эта фраза актуальна для одной из 7225 рожениц. Гораздо чаще, чем хотелось бы.
До 16 и старше
Каждый доктор обязательно имеет свою собственную коллекцию курьезных историй, тем более акушер-гинеколог.
Несколько лет назад в мое дежурство по родовому блоку скорая помощь привезла 16-летнюю девушку прямиком с урока физкультуры. Полноватая, коренастая школьница пожаловалась учителю на сильную боль в животе, тот подумал об аппендиците и вызвал бригаду медиков.
Через пару часов на свет появился немного маловесный (2800), однако здоровый и доношенный мальчик, а новоиспеченная бабушка, которой пришлось позвонить на работу и уведомить о столь замечательном событии, категорически отказывалась верить в реальность происходящего.
Отрицание — мощный механизм психологической защиты, который позволяет объяснять все происходящие события (в том числе и изменения собственного тела) в выгодном для себя ракурсе: увеличение веса и объема талии — «Я слишком много ем», движения внутри живота — «Это всего лишь газы». Девочка-подросток игнорировала свою беременность, потому что очень боялась, что родители узнают о том, что она занималась сексом. Бывает даже, что девочка беременеет до менархе (первой менструации). Ведь первая овуляция происходит раньше, чем первая менструация, — а некоторые подростки почему-то до сих пор верят, что забеременеть, пока не начались месячные, невозможно. Правда, сейчас это уже нонсенс: современные тинейджеры гораздо более осведомлены о контрацепции, чем их родители. Скорее, 35-летняя дама «случайно» забеременеет, чем 15-летняя.