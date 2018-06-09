Конфеты, жвачки и еще 8 факторов, которые влияют на здоровье ваших зубов

Сладкое — основная причина кариеса

Точно не основная! Само по себе сладкое зубы не портит, а вот продолжительность его пребывания на зубах влияет на их состояние: углеводы — слишком хорошая питательная среда для бактерий. Если не есть сладкое на ночь, не устраивать сладких перекусов между приемами пищи, не есть сладкое липучее (карамельки, ириски), полоскать рот после еды или использовать жевательную резинку, то от конфет зубы не пострадают.

У детей не бывает кариеса

Абсолютный миф! Молочные зубы так же подвержены кариесу, как и постоянные. И многие проблемы с зубами начинаются в детском возрасте. Поэтому следить за состоянием зубов нужно с самого раннего возраста, следует приучать детей к заботе о полости рта, регулярно посещать стоматолога и при возникновении очагов заболевания своевременно лечить зубы.

Чем дороже зубная паста, тем меньше риск заболеть кариесом

Это правда! Чем дороже и качественнее ваша зубная паста, тем она лучше заботится о ваших зубах. Обязательно обращайте внимание, чтобы в составе пасты был кальций.

Жвачка после еды защищает от кариеса