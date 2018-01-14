Стоматолог посвятил нас в подробности, о которых обычно умалчивает реклама и некоторые другие специалисты.

Пожалуй, нет такого человека, который бы не мечтал о красивой, белоснежной улыбке. В погоне за мечтой мы готовы на любые жертвы: домашнее отбеливание при помощи соды или перекиси водорода, полупрофессиональные капы, профессиональные аппаратные методики... Мы, конечно, подозреваем, что все это не вполне безобидно. Но насколько велики риски?

Отбеливающие пасты

Я считаю, что современные отбеливающие зубные пасты не только не защищают зубы от кариеса, но сами могут стать причиной разрушения зубов. Они чистят зубы с помощью абразивных веществ, это приводит к истиранию зубной эмали, повышению чувствительности зубов. Отбеливающие пасты категорически нельзя использовать детям, подросткам и беременным женщинам — именно у них эмаль больше всего подвержена разрушению, и отбеливание может привести к тому, что отбеливать будет нечего. Опаснее всего отбеливающие пасты с добавками типа триклозана.

Народные средства

Многие верят, что «натуральное» и «народное» навредить не может. Спешу разочаровать: народные средства очень вредны для отбеливания зубов — по тем же примерно причинам, что и отбеливающие пасты: либо это абразивы (обычно сода, соль и активированный уголь), либо химические (чаще всего кислоты и перекись водорода). Они счищают либо размягчают налет. Но при этом царапают или разъедают эмаль. Воздействие кислот на зубы очень повышает чувствительность эмали, поэтому, кстати, кислые ягоды не стоит есть в больших количествах, а фруктовые соки можно пить только через трубочку — чтобы как можно меньше попало на поверхность зубов.