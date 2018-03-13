Кстати, многочисленные истории о том, что влечение якобы пропало на фоне контрацептивов, объясняются выравниванием гормонального фона: влечение не пропало — просто не стало всплесков в период овуляции и провалов на фоне ПМС, хочется всегда умеренно… Или всегда сильно (при сильной половой конституции), но тогда и жалоб на побочные эффекты не бывает.

Фазы менструального цикла

С медицинской точки зрения менструальный цикл делится на три фазы.

Фолликулярная. Она официально отсчитывается с первого дня менструации и длится примерно пару недель, необходимых для созревания фолликула, из которого потом выйдет яйцеклетка, готовая к оплодотворению. В этот период все женские гормоны — эстрадиол, прогестерон, ЛГ, ФСГ — находятся на одинаково низком уровне. Лишь во второй половине фолликулярной фазы начинает заметно расти эстрадиол, «гормон женственности». Овуляторная. Уровень эстрадиола достигает своего пика к тому моменту, когда яйцеклетка окончательно созрела. Чтобы она могла разорвать стенку фолликула и выйти на свободу, требуется резкий всплеск фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинезирующего гормонов. А эстрадиол в этот момент идет на спад. Яйцеклетка, покинув фолликул, живет примерно 24 часа. Если в это время она успеет встретиться со сперматозоидом, то наступит беременность. Лютеиновая (или фаза желтого тела). После овуляции гормоны ЛГ и ФСГ резко падают, а фолликул, из которого вышла яйцеклетка, сморщивается и превращается в желтое тело, производящее эстроген и прогестерон, чтобы подготовить эндометрий — внутреннюю слизистую оболочку матки — к беременности. Если беременность не наступила, то через неделю уровень эстрогенов и прогестерона резко падает… А потом начинается новый менструальный цикл.

С эротической точки зрения первая и третья фазы цикла не монолитны: первая делится на «менструацию» и «после менструации», а последняя — на «до ПМС» и «во время ПМС». И глупо не учитывать эти значимые вехи в интимных отношениях.