Врачи довольно редко назначают «подробное обследование» или хотя бы анализы на гормоны, когда помогают вам подобрать контрацептивы. И они правы. Гораздо больше полезной информации можно получить, узнав о ваших вредных привычках.

Светлана Юренева д. м. н., акушер-гинеколог, ведущий научный сотрудник отделения гинекологической эндокринологии ФГБУ НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова МЗ РФ

К этому нельзя относиться легкомысленно: некоторые ваши вредные привычки могут являться прямыми противопоказаниями для тех или иных методов контрацепции, многие, например, просто снижают эффективность противозачаточных средств. Но зато другие уменьшают риски для здоровья, которые вы создаете вредными привычками. Вот список самых распространенных «грехов», которые следует учитывать при подборе контрацептива. Алкоголь

Данных, подтверждающих, что алкоголь может уменьшить контрацептивный эффект гормональных препаратов, нет. Однако в случае злоупотребления алкоголем возрастает вероятность, что вы забудете вовремя принять таблетку. К тому же резко возрастает нагрузка на печень. Поэтому имеет смысл подбирать контрацептивы с долгим периодом действия (например, внутриматочные системы) или использовать барьерные методы (презерватив). Курение

С курением иная ситуация: если женщина старше 35 лет и курит более 15 сигарет в день, то комбинированные гормональные контрацептивы использовать нельзя. Дело в том, что содержащийся в них эстроген существенно увеличивает риск тромбозов и сердечно-сосудистых заболеваний, которые и без того высоки у курящих. Можно использовать противозачаточный имплант с прогестагеном. Действует три года, вводится под кожу плеча. Обеспечивает эффективную защиту. Можно выбрать таблетки, содержащие только один гормон, аналог человеческого прогестерона (но надо помнить, что принимать их необходимо ежедневно в одно и то же время, иначе беременность возможна). Подойдет внутриматочная система (ВМС), также с одним гормоном, которая надежно будет защищать от нежелательной беременности в течение пяти лет. Промискуитет

Частая и беспорядочная смена половых партнеров сама по себе на эффективность гормональных контрацептивов не влияет: вам по-прежнему достаточно одной таблетки в день или одной внутриматочной системы на пять лет. Однако с такими привычками следует учитывать риск заболеваний, передающихся половым путем, от которых небарьерные методы, увы, не защищают. В этом случае рекомендован так называемый «двойной голландский метод» — оральный контрацептив + презерватив. Трудоголизм

При так называемом трудоголизме возможен пропуск контрацептивных таблеток по причине забывчивости, из-за избыточной концентрации внимания на другой проблеме, в связи с переутомлением. Часто таблетки забывают принимать в командировках. В таких случаях рекомендованы долгосрочные методы контрацепции. Это имплант, который вводится под кожу плеча на три года, или гормональная внутриматочная система, которая содержит достаточно низкую дозу гормона, действующего в основном на уровне матки, и о которой можно забыть на пять лет. Стресс

Стресс — это, конечно, не привычка, а ее последствия. Гиперответственность, тревожность, неумение планировать, недостаток сна могут вогнать вас в состояние хронического стресса. При этом возможно повышение артериального давления и возникновение других сердечно-сосудистых заболеваний (поэтому курение категорически противопоказано), и это обязательно нужно учитывать при выборе контрацепции и непременно сообщить об этом врачу!