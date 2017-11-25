Если вы узнаете, что у любимого человека ВИЧ, вы останетесь с ним? На этот вопрос не так-то просто ответить в начале отношений и чертовски сложно — когда вы уже много лет вместе.

Живете себе, ни о чем не подозревая, анализы сдаете в плановом порядке на всякий случай — и вдруг один из вас оказывается ВИЧ-положительным… Внезапное открытие порождает массу вопросов и страхов. И первые два почти у всех одинаковы:

Значит, он мне изменял? (она изменяла) Значит, он меня заразил? (заразила)

От первых двух ответов зависит и вся остальная цепочка вопросов, ответов и решений.

Была ли измена

Измена — самое правдободобное, но далеко не единственно возможное объяснение происходящего.

Как давно вы сдавали анализы на ВИЧ-инфекцию в прошлый раз? Полностью исключить диагноз ВИЧ-инфекции можно только через год после ситуации, которая могла привести к заражению: у вируса довольно большой (в среднем 6 месяцев) инкубационный период. То есть теоретически ваш партнер мог быть инфицирован еще до встречи с вами, но, когда проходил плановое обследование, вирус еще не обнаруживался, а потом не возникало ситуаций, требующих перепроверки: вы же были вместе и были верны друг другу… И вот привет из прошлого догнал вас.

И это если вы проверялись в плановом порядке. Если же начали обследоваться в связи с внезапно пошатнувшимся здоровьем, то вычислить «точку отсчета» будет еще сложнее. От момента попадания вируса в кровь до развития СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита) может пройти несколько лет. К тому же вирус передается не только половым путем.