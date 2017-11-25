ВИЧ у любимого человека: как с ним жить
Если вы узнаете, что у любимого человека ВИЧ, вы останетесь с ним? На этот вопрос не так-то просто ответить в начале отношений и чертовски сложно — когда вы уже много лет вместе.
ВИЧ неравномерно распределяется в биологических средах организма. Наибольшее его количество находится в крови, сперме, вагинальном секрете и грудном молоке. Именно поэтому ВИЧ передается при половых контактах, при использовании инструмента, бывшего в контакте с инфекцией (например, при введении наркотиков или при нанесении татуировок), а также от матери ребенку во время беременности и при грудном вскармливании.
Алексей Мазус
руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения Москвы
В любом случае если у близких заболевшего человека есть сомнения, они всегда могут обратиться за консультацией (безусловно, при согласии самого пациента) к врачу-инфекционисту центра профилактики и борьбы со СПИДом, где их родственник состоит на диспансерном учете, либо в кабинет анонимного обследования.
Алексей Мазус
руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения Москвы