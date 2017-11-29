Боль внизу живота — 7 самых частых причин
Если говорить о причинах боли в животе, то чаще всего мы имеем дело с чем-то из этого списка:
- Боли при овуляции — возникают в середине цикла, быстро проходят (живот болит максимум один день). Если речь об овуляции, сопровождающейся большим объемом жидкости в животе, т.н. апоплексии, то боль остается дольше, плохо купируется спазмолитиками и анальгетиками. В этом случае приходится обращаться к врачу.
- Боль при аппендиците — никак не связана с менструальным циклом и вообще с чем бы то ни было. Она не проходит в течение суток. Тупая, усиливается по нарастающей, плохо снимается или не снимается вообще лекарственными препаратами. Может сопровождаться тошнотой, диареей, легкой температурой.
- Спазм кишечника. Как правило, причиной такой боли может стать неправильное питание накануне. Часто, но не обязательно, такая боль сопровождается диареей и изменениями стула. Такая боль успешно снимается спазмолитиками и быстро проходит. Однако спазмолитики не могут снять вздутие, для этого предназначены препараты отдельного ряда. То есть при терапии необходимо сочетание препаратов от метеоризма и спазмолитиков: одни убирают газы, другие снимают спазмы. Дозировка любых препаратов должна быть рассчитана в зависимости от массы тела.
- Внематочная беременность. Подозрение на нее может возникнуть на фоне задержки менструации. Чтобы поставить точный диагноз в таком случае, необходимо обратиться к врачу, сдать кровь на ХГЧ и пройти обследование.
- Воспаление придатков. Может быть связано с переохлаждением (например, после перелета из теплой страны в холодную), а также инфекцией (например, при смене полового партнера). В этом случае обезболивающие препараты не помогут, необходимо обращаться к врачу и проводить антибактериальную терапию.
- Цистит. Его вы вряд ли с чем-то спутаете: очень уж специфичный симптом — боли тупого и чуть-чуть режущего характера в самом низу живота, но они связаны с мочеиспусканием, то есть это может быть боль в начале, середине или конце мочеиспускания. До обращения к врачу могут временно помочь спазмолитики и теплые ванночки. Другая самопомощь не сработает. Потому что все препараты, которые назначаются врачом в качестве базовой терапии (уросептики, антибиотики, мочегонные), дают отсроченный эффект (в течение 2-3 дней).
- ПМС. Боли перед менструацией или в первый день менструального цикла связаны преимущественно со спазмом самой матки и натяжением ее связочного аппарата, который позволяет оставаться органу подвижным. В норме спазм матки связан с физиологическим процессом выхода менструальной крови. Но даже в этом случае необходимо обследоваться у гинеколога. Если врач не выявит патологий, значит это индивидуальная физиологическая норма. Часто это передается по наследству: если у матери были болезненные менструации, у дочери они с большой вероятностью также будут болезненными. Если менструации были не болезненные, но стали таковыми — это однозначно не норма и необходимо обследоваться.
Опасные причины
Очевидно, что даже среди перечисленных (частых) причин есть такие, которые могут представлять реальную угрозу для здоровья и даже жизни. Как на них реагировать? Можно ли принимать обезболивающие до встречи с врачом?
Аппендицит
С давних времен считалось, что прием обезболивающих препаратов скрывает симптомы аппендицита и мешает его распознать. Это не так. Есть целый ряд проб, которые проводит хирург, чтобы удостовериться, что речь идет об аппендиците. К тому же действие обезболивающего в таких случаях длится очень недолго, поэтому мучить себя нет смысла. Однако врача нужно обязательно предупредить, какие обезболивающие вы принимали, чтобы он знал, что симптомы нивелированы. Аппендицит может перейти в перитонит, поэтому дольше суток боль справа в нижней части живота терпеть нельзя.
Аднексит
Боль при аднексите (воспалении яичников) — режущая, простреливающая в области уретры, матки (в центре). Начинается боль обычно с двух сторон, так как обычно аднексит двусторонний. Только врач может установить причину боли. Нет ничего, что отличает аппендицит от аднексита. Можно принять лекарственные средства, но обязательно нужно предупредить врача о приеме обезболивающего.
Миомы матки
Миомы сами по себе не болят, но дают неспецифичные болевые синдромы, так как могут спровоцировать боль и нарушения в работе тех органов, на которые давят. Если она давит на придатки, например на боковую стенку таза, то боли будут там. Миома может стать причиной запоров (если давит на прямую кишку), нарушений мочеиспускания (если растет вперед). Если она растет внутри матки — не будет никаких симптомов. Также боли могут возникнуть при нарушении питания в узле — они похожи на боли при менструации и лечатся только в стационаре.
Внематочная беременность
Боли в нижней части живота часто возникают у беременных. Если точно известно, что это маточная беременность и она протекает нормально, их можно не бояться: речь идет о спайках, которые есть у каждой женщины. Матка меняет свое положение и тянет связки. Однако, пока не проведено обследование и не снято подозрение на внематочную беременность, любая боль — повод для немедленного (без записи и вне графика) обращения к врачу.
Онкологические заболевания
В таком случае у боли нет четкой локализации, она разлита и неспецифична. То есть пациент не может сказать, где и что именно болит, он говорит о боли в животе в целом. Они ни от чего не зависят, могут появляться и проходить. Но могут проявляться по-разному и зависят от того, о каком именно диагнозе идет речь и на какой стадии развития. Боли в животе могут быть при любой онкологии. Но боли бывают у каждого человека, и не нужно каждый раз подозревать худшее.
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