Нас с детства приучили, что к болям в животе надо относиться с особой настороженностью: таблеток не принимать и скорую вызывать немедленно… Но практика показала, что животы (особенно женские) болят гораздо чаще, чем скорая готова срываться по вызову.

Если говорить о причинах боли в животе, то чаще всего мы имеем дело с чем-то из этого списка:

Очевидно, что даже среди перечисленных (частых) причин есть такие, которые могут представлять реальную угрозу для здоровья и даже жизни. Как на них реагировать? Можно ли принимать обезболивающие до встречи с врачом?

Аппендицит

С давних времен считалось, что прием обезболивающих препаратов скрывает симптомы аппендицита и мешает его распознать. Это не так. Есть целый ряд проб, которые проводит хирург, чтобы удостовериться, что речь идет об аппендиците. К тому же действие обезболивающего в таких случаях длится очень недолго, поэтому мучить себя нет смысла. Однако врача нужно обязательно предупредить, какие обезболивающие вы принимали, чтобы он знал, что симптомы нивелированы. Аппендицит может перейти в перитонит, поэтому дольше суток боль справа в нижней части живота терпеть нельзя.

Аднексит

Боль при аднексите (воспалении яичников) — режущая, простреливающая в области уретры, матки (в центре). Начинается боль обычно с двух сторон, так как обычно аднексит двусторонний. Только врач может установить причину боли. Нет ничего, что отличает аппендицит от аднексита. Можно принять лекарственные средства, но обязательно нужно предупредить врача о приеме обезболивающего.

Миомы матки

Миомы сами по себе не болят, но дают неспецифичные болевые синдромы, так как могут спровоцировать боль и нарушения в работе тех органов, на которые давят. Если она давит на придатки, например на боковую стенку таза, то боли будут там. Миома может стать причиной запоров (если давит на прямую кишку), нарушений мочеиспускания (если растет вперед). Если она растет внутри матки — не будет никаких симптомов. Также боли могут возникнуть при нарушении питания в узле — они похожи на боли при менструации и лечатся только в стационаре.

Внематочная беременность

Боли в нижней части живота часто возникают у беременных. Если точно известно, что это маточная беременность и она протекает нормально, их можно не бояться: речь идет о спайках, которые есть у каждой женщины. Матка меняет свое положение и тянет связки. Однако, пока не проведено обследование и не снято подозрение на внематочную беременность, любая боль — повод для немедленного (без записи и вне графика) обращения к врачу.

Онкологические заболевания

В таком случае у боли нет четкой локализации, она разлита и неспецифична. То есть пациент не может сказать, где и что именно болит, он говорит о боли в животе в целом. Они ни от чего не зависят, могут появляться и проходить. Но могут проявляться по-разному и зависят от того, о каком именно диагнозе идет речь и на какой стадии развития. Боли в животе могут быть при любой онкологии. Но боли бывают у каждого человека, и не нужно каждый раз подозревать худшее.

Фото: Shutterstock