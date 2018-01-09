Беременность и шампанское: стоит ли рисковать здоровьем
На самом деле описанная ситуация подразумевает как минимум три разных сюжета:
- В Новый год вы уже знали (или хотя бы догадывались) о своей беременности.
- К Новому году зачатие уже произошло, но вы об этом еще не знали.
- Зачатие произошло уже после шампанского, прямо в новогоднюю ночь.
И прогнозы для всех трех вариантов будут разными. Чтобы не запутаться, давайте определимся с терминами: существует реальный и акушерский срок беременности. Акушерский всегда примерно на две недели длиннее реального, потому что отсчитывается от первого дня последней менструации. Реальный — это срок от момента зачатия. Но если вы ведете регулярную половую жизнь, то вычислить его довольно проблематично. Другое дело, конечно, если секс в Новый год был вашим первым или единственным за год — в таком случае будущие мамы предпочитают вести отсчет от этой знаковой даты. Но акушеры все равно (на всякий случай) ориентируются по менструальному циклу. Итак, три варианта:
Вы знали о беременности
Если к Новому году у вас должны были начаться, но не начались месячные, то можно предполагать, что это была 3-я неделя реального срока или 5-я акушерского. Как раз в это время начинается формирование органов и нервной трубки будущего ребенка.
В данном случае ответ современной медицины будет однозначным и бескомпромиссным: алкоголь совершенно неприемлем, и его безопасной дозы не существует. Дело в том, что алкоголь проникает через так называемый маточно-плацентарный барьер в полном объеме, что приводит к нарушению развития нервной системы плода. Особенно опасно употребление даже бокала вина или пива в первом триместре беременности (первые 12 недель) — в этот период происходит закладка органов и систем, поэтому и самая малая доза спиртного может привести к формированию серьезной патологии, а иногда и к замершей беременности. Кроме того, прием спиртного во время беременности может приводить к фетальному алкогольному синдрому — в этом случае ребенок рождается уже со сформированной зависимостью.
Конечно, никто не возьмется утверждать, что подобное происходит в ста процентах случаев, но, позволив себе шампанское на 5-12 неделях беременности, вы сознательно рисковали. И ответственность за все дальнейшие риски также ложится на вас.
Вы не знали о беременности
По графику месячные должны были прийти как раз к завершению праздников. Допустим, сегодня у вас 2-3 дня задержки и положительный тест. Тогда все не так трагично: когда вы сдвигали бокалы под бой курантов, плацента еще не начала формироваться, шла 1-2 неделя реального срока, эмбрион еще сомневался, стоит ли ему закрепляться… И если бы решил, что не стоит, то покинул бы вас — и это бы выглядело как очередная (возможно, чуть-чуть досрочная) менструация. Поэтому шансы на то, что алкоголь не окажет негативного влияния, высоки.
Секс был после шампанского
С акушерской точки зрения это означает, что вы принимали алкоголь в период подготовки к беременности. Здесь вердикт ученых не такой однозначный: многие сходятся во мнении, что, если беременность еще не наступила, пара бокалов вина за праздничным столом не навредит. Но это касается только матери.
А вот будущему отцу желательно уменьшить употребление спиртного до минимума примерно за 2,5 месяца до планируемого зачатия, так как именно столько времени занимает формирование сперматозоидов, подвижность которых под влиянием алкоголя снижается. Кроме того, употребление спиртных напитков способно привести к наследственным заболеваниям. Считается, что мужчине относительно безопасно можно употреблять не более 25 граммов чистого алкоголя в сутки (бокал вина или полрюмки водки).
Это значит, что для будущего ребенка гораздо опаснее тот алкоголь, который его отец принял в ноябре-декабре, чем тот бокал шампанского, который был выпит прямо накануне романтического свидания. Так что если весь год (или хотя бы месяца три) вы придерживались ЗОЖ, а зачатие произошло в новогоднюю ночь после бокала шампанского, то ничего страшного не случится.
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