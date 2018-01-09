Праздники кончились, а месячные не начались. И тест на беременность ехидно демонстрирует две полоски. А вы в Новый год пили шампанское. Что же теперь?

Дмитрий Логинов гинеколог-эндокринолог, репродуктолог

На самом деле описанная ситуация подразумевает как минимум три разных сюжета: В Новый год вы уже знали (или хотя бы догадывались) о своей беременности. К Новому году зачатие уже произошло, но вы об этом еще не знали. Зачатие произошло уже после шампанского, прямо в новогоднюю ночь. И прогнозы для всех трех вариантов будут разными. Чтобы не запутаться, давайте определимся с терминами: существует реальный и акушерский срок беременности. Акушерский всегда примерно на две недели длиннее реального, потому что отсчитывается от первого дня последней менструации. Реальный — это срок от момента зачатия. Но если вы ведете регулярную половую жизнь, то вычислить его довольно проблематично. Другое дело, конечно, если секс в Новый год был вашим первым или единственным за год — в таком случае будущие мамы предпочитают вести отсчет от этой знаковой даты. Но акушеры все равно (на всякий случай) ориентируются по менструальному циклу. Итак, три варианта: Вы знали о беременности

Если к Новому году у вас должны были начаться, но не начались месячные, то можно предполагать, что это была 3-я неделя реального срока или 5-я акушерского. Как раз в это время начинается формирование органов и нервной трубки будущего ребенка. В данном случае ответ современной медицины будет однозначным и бескомпромиссным: алкоголь совершенно неприемлем, и его безопасной дозы не существует. Дело в том, что алкоголь проникает через так называемый маточно-плацентарный барьер в полном объеме, что приводит к нарушению развития нервной системы плода. Особенно опасно употребление даже бокала вина или пива в первом триместре беременности (первые 12 недель) — в этот период происходит закладка органов и систем, поэтому и самая малая доза спиртного может привести к формированию серьезной патологии, а иногда и к замершей беременности. Кроме того, прием спиртного во время беременности может приводить к фетальному алкогольному синдрому — в этом случае ребенок рождается уже со сформированной зависимостью.

Конечно, никто не возьмется утверждать, что подобное происходит в ста процентах случаев, но, позволив себе шампанское на 5-12 неделях беременности, вы сознательно рисковали. И ответственность за все дальнейшие риски также ложится на вас. Вы не знали о беременности По графику месячные должны были прийти как раз к завершению праздников. Допустим, сегодня у вас 2-3 дня задержки и положительный тест. Тогда все не так трагично: когда вы сдвигали бокалы под бой курантов, плацента еще не начала формироваться, шла 1-2 неделя реального срока, эмбрион еще сомневался, стоит ли ему закрепляться… И если бы решил, что не стоит, то покинул бы вас — и это бы выглядело как очередная (возможно, чуть-чуть досрочная) менструация. Поэтому шансы на то, что алкоголь не окажет негативного влияния, высоки. Секс был после шампанского