Учимся у звезд, как делать классные снимки, которыми приятно хвастаться после отпуска.

Как выглядят фотографии, которые вы привозите с юга? Вы среди арбузных корок. Вы с обгоревшим носом. Вы в образе стойкого оловянного солдатика. Наполните социальные сети красивыми снимками! Для этого достаточно повторить позы, в которых снимаются звезды. Со спины

Виктория Боня 1 / 9

Это базовая поза, с которой стоит начать фотосессию. Вам не придется думать, куда деть руки. Их можно опустить вдоль тела или положить на ближайшую опору — перила, столик, красивого мужчину. Ноги тоже не придется заворачивать узлами: даже если вы поставите их носками внутрь, это не испортит общего впечатления от кадра. Единственная часть тела, которой придется двигать, — это голова. Попробуйте несколько вариантов: бросьте взгляд через плечо, повернитесь в профиль или поднимите лицо к небу. Если же вы не хотите демонстрировать последствия бурного отдыха, то и вовсе отвернитесь от камеры. Тем более, сзади вы будете выглядять стройнее и моложе, чем есть на самом деле. С опорой на стену

Ника Белоцерковская и Ксения Собчак 1 / 5

Найдите красивую стену, обопритесь на нее спиной. Для опоры можете согнуть ногу в колене. Для этого снимка не надевайте короткую юбку и обувь на каблуке, иначе окружающие могут неправильно интерпретировать ваш род занятий. Поэкспериментируйте с ракурсами: фотограф может встать как напротив вас, так и вдоль стены. Важное замечание: не прячьте руки за себя, чтобы не превратиться в человека, лишенного конечностей. Лежа на пляже

Виктория Боня 1 / 5

Это классика курортных фотографий, причем вы можете позировать как в платье, так и в купальнике. Расположитесь на животе, согните ноги в коленях, а с руками поэкспериментируйте — вытяните их вперед, подложите под голову, возьмите в них травинку. Муж или подруга, которым вы доверили камеру, должны расположиться на том же уровне, что и вы. Альтернатива — это кадр, когда вы переворачиваетесь на спину и кладете руки на грудь. Кадр получится профессиональным, если фотограф будет снимать вас со стороны головы и по диагонали (вовсе не обязательно, чтобы вы влезли в кадр от макушки до пяток). Контрапост

Наталья Чистякова-Ионова 1 / 4

Эту идеальную постановку тела использовали в своих произведениях еще античные скульпторы и художники эпохи Возрождения. Она особенно удачна для снимков в купальнике. Перенесите вес тела на одну ногу и чуть опустите вниз соответствующее плечо. Для усиления S-образной линии слегка наклоните в эту же сторону голову. Если вы хотите визуально сузить талию, то поднимите вверх руки и красиво сцепите их за головой. Перехватив руку или скрестив лодыжки

Жизель Бундхен 1 / 4

Основная беда многих неопытных моделей — это поза «самовар», когда вы стоите руки в боки, или «чайник», когда одна рука на талии, а вторая поднята вверх и опирается на стену или дверной косяк. Поэтому потренируйтесь, чтобы вам никакие части тела не мешали. Например, перехватите одну руку в локте перед собой. Если же вы держите сумку или букет, то перекрестите ноги в лодыжках. Но не совмещаете в одном кадре оба положения, иначе вы будете похожи на головоломку, которую хочется срочно распутать, или человека, который ищет туалет. В движении

Вера Брежнева 1 / 4

Многие отпускные снимки испорчены тем, что в какой-то момент вы возомнили себя Ириной Шейк и стали повторять образы из фэшн-съемок. Откроем правду: на них вы смотритесь так, будто перед каждым щелчком затвора вас били током, поэтому вы нелепо выглядите. Забудьте о присутствии камеры и попросите схватить ваши эмоции в тот момент, когда вы играете с подолом платья, сыплете песок, плескаетесь в набегающей волне, прыгаете, танцуете. Из 15 неудачных кадров вы точно выберете пару снимков, которыми будут восхищаться ваши друзья. Сидя с согнутыми ногами

Виктория Лопырева 1 / 5