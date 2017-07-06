Сахарозаменители, созданные для того, чтобы подсластить жизнь людям, которым сахара нельзя, как оказалось, могут довести до диабета.

Согласно результатам исследования, опубликованного в Canadian Medical Association Journal, частое употребление искусственных подсластителей увеличивает риск ожирения и диабета 2 типа, а также приводит к проблемам с сердцем.

К таким выводам пришли канадские ученые, сопоставив результаты 40 исследований, проводимых в течение 10 лет. Эффективность заменителей для снижения веса в краткосрочной перспективе не подтвердилась. Зато отложенные последствия оказались пугающими.

Пока, правда, не ясно, вредны ли аспартам, сукралоза и стевия сами по себе или же проблема в том, что пациенты, исключившие из рациона сахар, начинают менее придирчиво контролировать свой вес и уровень глюкозы в крови: им кажется, что они «перешли на здоровое питание» и могут больше ни о чем не беспокоиться.

Фото: istockphoto.com