Эксперты в области фитнеса выяснили, какой вид спорта позволяет сжигать больше калорий, чем тренировки в спортзале, бег и даже секс.

По мнению специалистов, бокс — лучший вид спорта для тех, кто хочет распрощаться с лишними килограммами, сообщает «МедикФорум». Тренируясь на ринге один час, можно сжечь целых 800 калорий! Все остальные виды физических упражнений уступают лидеру. К примеру, на втором месте оказался сквош, позволяющий сжигать 748 калорий за тренировку. На третьем — гребля, с ее помощью можно избавиться от 740 калорий.

Чтобы выявить самое эффективное для похудения занятие, исследователи проанализировали затраты калорий в час на разные виды активности: от просмотра телевизора на диване до профессионального спорта. Бокс был признан лучшим, так как тренировки в этом виде спорта суперинтенсивны, они интервальны (высокая нагрузка чередуется с низкой) и задействуют практически все группы мышц.

Бег, который многие считают главным ключом к потере веса, находится лишь на четвертом месте списка — он сжигает 700 калорий, если бегать по пересеченной местности в среднем и быстром темпе, и 580 — на беговой дорожке. Занятия плаванием сжигают 680 калорий, регби — 614, футбол — 612, езда на велосипеде — 604, весовые и кардионагрузки в спортзале — 590. Секс сжигает всего 200 калорий в час для мужчин и 138 для женщин.

Фото: istockphoto