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Какие симптомы тревожного расстройства обычно путают с другими заболеваниями

Легкое волнение обычно считается нормальным, однако в некоторых случаях может усугубиться и стать трудно управляемым состоянием. В результате оно будет негативно влиять на качество жизни и способствовать развитию и усугублению тревожного расстройства. Об этом сообщили в медицинском издании «Медик Форум». «Хотя тревога в значительной степени является компонентом психического здоровья, она проявляется и физическими симптомами, которые могут сбивать с толку», — говорит психотерапевт Елена Турони.
Какие симптомы тревожного расстройства обычно путают с другими заболеваниями

Физическими признаками тревоги считаются следующие проявления: сердцебиение, затрудненное дыхание, тошнота, боль в груди или животе. По словам специалиста, перечисленные состояния могут быть ошибочно приняты за проблемы со здоровьем в виде болезней сердца, респираторных или желудочно-кишечных заболеваний.

Тревожное расстройство, вызванное психическими нарушениями, проявляется определенными симптомами, среди них мозговой туман и проблемы с памятью, навязчивые мысли, затрудненное дыхание, гипервентиляция или одышка, учащенный пульс или учащенное сердцебиение, ощущение трепыхания в животе, слабость или покалывание в руках и ногах.

«Приступы тревоги обычно вызываются чем-то конкретным и, как правило, активизируются после периода чрезмерного беспокойства, в то время как приступы паники возникают неожиданно, а симптомы имеют тенденцию быть более серьезными. Они могут включать в себя паралич, диссоциацию или ощущение выхода из тела, тошноту и боль в животе, ощущение близости смерти», — назвала отличия тревоги от паники Елена Турони.

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