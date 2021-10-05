Психологи и гинекологи бьют тревогу: как изменились отношения пар за время пандемии

Причина изменений отношений в паре кроется вовсе не в пандемии, как многим из нас хотелось бы думать. Она, как лакмусовая бумажка, резче обозначила те проблемы в паре, которые удачно маскировались в суете будней. Оказавшись на самоизоляции, многие пары в одночасье лишились привычных опор, вокруг которых строился повседневный быт.

Например, связующим и удерживающим звеном были регулярные путешествия, отдых на море, походы в рестораны, тусовки, ритуалы отвоза и привоза детей в школу и т.д. Самоизоляция внесла свои коррективы в привычный уклад жизни: в замкнутом пространстве оказались двое, которым пришлось посмотреть на себя и друг друга без иллюзий. И выяснилось, что близкий человек, живущий под одной крышей, совсем чужой и с ним даже «поговорить не о чем».

Лишь немногие пары порадовались возможности на самоизоляции провести время вместе. Большая часть населения, так сильно мечтавшая до пандемии посидеть дома и «не ходить на работу в офис», как только ввели режим самоизоляции, загорелась желанием вырваться из семейного плена «хоть куда-нибудь».

Жизнь неожиданно изменилась, словно кто-то резко ударил по тормозам, что привело к кризису в отношениях. Другими словами, «как раньше жить мы уже не можем, а как дальше — пока еще не умеем». Это называется дезадаптацией.