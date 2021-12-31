Куриный рулет и еще 5 закусок, которые украсят любой новогодний стол

Куриный рулет и еще 5 закусок, которые украсят любой новогодний столГотовим по рецептам известных московских шефов
Тартар из тунца с авокадо
Рецепт от шеф-повара Владимира Щепилова, ресторан Sartoria Lamberti
Что нужно:
- 80 г тунца
- 60 г авокадо
- щепотка морской соли
- 20 г соуса понзу
- 10 г оливкового масла extra virgin
- Черный перец
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте тунец некрупным кубиком и заправьте понзу.
Шаг 2. Спелое авокадо нарежьте кубиком и для декорирования тонкими слайсами.
Шаг 3. Через формовочное кольцо выложите в тарелку слой тунца, затем авокадо и снова тунец, украсьте слайсами авокадо. Поперчите и добавьте оливковое масло.
Пхали из болгарского перца
Рецепт от бренд-шефа Изо Дзандзавы, ресторан Patara Cafe
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 500 г болгарского перца
- 70 г грецких орехов
- 5 г кинзы
- 3 г специи шереули
- 2 г красной аджики
- 2 г зеленой аджики
- 2 мл винного уксуса
- 5 г соли
Для лепешек мчади:
- 100 г кукурузной муки
- 100 г воды
- 2 г соли
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте лепешки. Смешайте муку с водой, сделайте небольшие лепешки и обжарьте их с двух сторон на растительном масле.
Шаг 2. Болгарский перец запеките в духовке в течение 30 минут. Дайте остыть, очистите от кожи и нарежьте тонкой соломкой. Добавьте пропущенные через мясорубку грецкие орехи и мелко нарезанную кинзу и тщательно все перемешайте.
Шаг 3. Доведите до вкуса специями и двумя видами аджики и подавайте с мчади.
Буррата с грейпфрутом
Рецепт от бренд-шефа Антона Клетарова, ресторан PICCO
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
- 1 буррата
- 1 розовый грейпфрут
- 5 мл зеленого масла
- 10 г варенья из томатов
- 5 мл соуса фейхоа
- 2 г микрозелени
- Орехи (пекан или грецкий) — по вкусу
Для соуса фейхоа:
- 10 мл светлого крем-бальзамика
- 10 мл сока фейхоа
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте ингредиенты для соуса фейхоа.
Шаг 2. Грейпфрут очистите от кожицы, освободите дольки от перегородок и нарежьте произвольными сегментами.
Шаг 2. Обжарьте сегменты грейпфрута на гриле или обработайте кулинарной горелкой.
Шаг 3. На дно глубокой тарелки выложите томатный джем.
Шаг 4. На джем установите буррату, вокруг выложите грейпфрут на гриле. Сбрызните блюдо соусом фейхоа и зеленым маслом. Украсьте микрозеленью, при желании можно покрошить сверху пекан или грецкий орех.
Закуска «Дыня и парма»
Рецепт от бренд-шефа Алессио Джини, ресторан Scrocchiarella
Фото: архив пресс-служб
Что нужно на 2 порции:
- 300 г дыни
- 100 г сыровяленой пармской ветчины
- 10 г микрозелени
- 5 мл зеленого масла
Как приготовить:
Шаг 1. Дыню нарежьте на дольки и выложите на тарелку.
Шаг 2. Сверху выложите пармскую ветчину. Украсьте микрозеленью и зеленым маслом.
Куриный рулет
Рецепт Григория Мосина, ведущего программы «Вкус праздника» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 500 г куриного бедра
- 30 г сливочного масла
- 2 веточки базилика
- 2 стрелки зеленого лука
- 2 веточки петрушки
- 20 г шпината
- 4 зубчика чеснока
- 30 мл растительного масла
- Соль, перец — по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Филе курицы снимите с кости и «распустите» на более длинные пласты мяса. Разложите филе на пищевой пленке. Хорошо посолите и поперчите, укройте пленкой сверху и отбейте филе так, чтобы получился один большой пласт.
Шаг 2. Зелень нарежьте произвольно, выложите в чашку блендера. Добавьте сливочное масло, соль и перец и измельчите до консистенции пюре.
Шаг 3. Положите большой лист фольги на рабочую поверхность, щедро смажьте его сливочным маслом. Филе достаньте из пленки и выложите на фольгу, еще раз посолите и поперчите. Сверху выложите слой из сливочной пасты с зеленью.
Шаг 4. С помощью фольги сверните пласт из куриного филе в рулет. Фольгу плотно скрутите по краям и отправьте рулет в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Шаг 5. Достаньте готовый рулет, выньте из фольги. Разогрейте сковороду со сливочным маслом, добавив пару веточек тимьяна. Выложите на сковороду рулет и аккуратно обжарьте со всех сторон до румяной корочки.
Шаг 6. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки.
Калитки с картофелем
Рецепт Ники Ганич, ведущей программы «Вкус праздника» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 200 г готового картофельного пюре
- 100 г ржаной муки
- 100 г пшеничной муки
- 100 мл кефира
- 5 ст. л. сметаны
- 1 яйцо
- 50 г мускатного ореха
- 200 г сливочного масла
- 100 мл сливок
- 2 ч. л. соли
Как приготовить:
Шаг 1. Смешайте ржаную и пшеничную муку, кефир и соль. Замесите тугое тесто.
Шаг 2. Припылите рабочую поверхность мукой, выложите тесто и вымешивайте его руками интенсивными движениями.
Шаг 3. Половину теста раскатайте скалкой до толщины примерно 1,5–2 мм. Используя кофейное блюдце, форму или миску такого же диаметра, вырежьте из раскатанного теста круглые сканцы. Выложите их на подпыленную мукой поверхность и накройте пищевой пленкой. То же самое повторите с оставшейся половиной теста.
Шаг 4. В картофельное пюре добавьте мускатный орех, перемешайте.
Шаг 5. Возьмите один сканец. Выложите в центр примерно одну столовую ложку пюре, отступая от краев примерно на 1,5 см. Сверху склейте носик теста, а затем сделайте симметричные защипы по краям. Повторите с оставшимися сканцами.
Шаг 6. Выложите калитки на противень, застеленный пергаментом для запекания. Взбейте сметану с яйцом и полученной смесью залейте картофельное пюре. Отправьте калитки запекаться в разогретую до 200 градусов духовку до готовности.
Шаг 7. Готовые калитки достаньте из духовки и сразу же смажьте сливочным маслом, а затем выложите на тарелку для подачи.
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