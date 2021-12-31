Куриный рулет и еще 5 закусок, которые украсят любой новогодний стол

Что нужно:

500 г болгарского перца

70 г грецких орехов

5 г кинзы

3 г специи шереули

2 г красной аджики

2 г зеленой аджики

2 мл винного уксуса

5 г соли

Для лепешек мчади:

100 г кукурузной муки

100 г воды

2 г соли

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте лепешки. Смешайте муку с водой, сделайте небольшие лепешки и обжарьте их с двух сторон на растительном масле.

Шаг 2. Болгарский перец запеките в духовке в течение 30 минут. Дайте остыть, очистите от кожи и нарежьте тонкой соломкой. Добавьте пропущенные через мясорубку грецкие орехи и мелко нарезанную кинзу и тщательно все перемешайте.

Шаг 3. Доведите до вкуса специями и двумя видами аджики и подавайте с мчади.

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