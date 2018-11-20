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Цвет настроения — синий: 5 полезных и сытных блюд из баклажан

Ягода или овощ? Для тех, кто его любит и ест - это не имеет смысла. Главная особенность этого плода в том, то он полезный продукт, который способен обогатить ваш организм витаминным комплексом и разнообразить рацион. Passion.ru подготовила для своих читательниц сезонную подборку рецептов из баклажанов, которых вы, возможно, еще и не пробовали.

Баклажан печеный с аджикой

от ресторана «Шинок», шеф-повар Елена Никифорова

Вам понадобится:

  • Баклажан 250 г
  • Аджика 50 г
  • Соль 3 г

Приготовление:

Баклажан положить в форму для запекания, поставить в разогретую до 180° духовку примерно на 20 мин (баклажан должен стать мягким). С готового баклажана снять кожуру, оставляя хвостик. Сделать разрез по центру баклажана, добавить в углубление аджику и посыпать солью по краям. При подаче украсить букетом из зелени (петрушка, укроп и кинза).

Баклажан, запеченный в дровяной печи с аджапсандали и сыром

от ресторана «Хмели&Сунели», шеф-повар Гарик Манукян

Баклажан, сладкий мисо, греческий йогурт

от ресторана «Кузня», шеф-повар Глен Баллис

Вам понадобится:

  • Баклажаны – 175 г
  • Соль пищевая – 2 г
  • Приправа – 1 г
  • Орех пекан – 0,5 г
  • Лайм свежий – 10 г
  • Приправа в ассортименте
  • Соус чили тайский – 24 г
  • Йогурт – 40 г
  • Соус мисо – 16 г

Для приготовления соуса мисо:

  • Мисо паста – 10 г
  • Соус рисовый – 5 мл
  • Белое сухое вино – 2 мл
  • Сахар - 3 г

Соединить все ингредиенты

Приготовление:

Взять баклажан и разрезать вдоль напополам. Половинку баклажана запекать с мисо соусом и соусом тайский "сладкий" чили при температуре 200 градусов в течение 20 минут. Подавать с йогуртом, украсить орехом пекан, цедрой лайма и приправой шичими.

Хрустящие баклажаны на воке

от ресторана «Наволне», шеф-повар Евгений Чередниченко

Вам понадобится:

  • Баклажаны – 120 г
  • Помидоры – 50 г
  • Устричный соус – 60 г
  • Соус сладкий чили – 70 г
  • Листья кинзы – 10 г
  • Крахмал – 30 г

Приготовление:

Баклажан режем на крупные кубики. Обвалять кубики в устричном соусе (30 г), затем в крахмале и обжаривать на воке в растительном масле. Соединить с крупнонарезанными томатами и заправить соусом, для которого нужно смешать 30 г устричного соуса и 70 г соуса сладкий чили. Перед подачей украсить листьями кинзы.

Бклажан с фуа гра и черным трюфелем

от ресторана «Турандот», шеф-повар Дмитрий Еремеев

Вам понадобится:

  • Баклажан 90 г
  • Мед 60 г
  • Сок лимонный 5 мл
  • Соус унаги 10 мл
  • Фуа гра с фруктовым соусом 35 г
  • Карамелизированные грецкие орехи 5 г
  • Смородина 7 г
  • Кресс-щавель 5 шт
  • Трюфель 2 г
  • Масло трюфельное 1 г
  • Для фуа гра с фруктовым соусом:
  • Фуа гра 40 г
  • Соус унаги 5 г
  • Соус фруктовый 5 г

Приготовление:

Баклажан промыть, обсушить, разрезать по длине пополам, посыпать солью и сахаром, оставить пропитываться примерно на час. Чтобы соль и сахар лучше впитались, в мякоти можно сделать небольшие надрезы. Смешать свежевыжатый лимонный сок с медом и водой, поставить на огонь и дать закипеть. Убавить огонь, добавить соус унаги, перемешать и оставить в кипящем состоянии на 5-7 минут. Из пропитавшихся баклажанов отжать лишнюю жидкость, промыть их холодной водой и обсушить. Посолив, запечь половинки баклажана в духовке, разогретой до 180 градусов, до полуготовности. Затем поместить баклажан в сковороду с карамелью и дать покипеть 2-3 минуты.

Фуа гра нарезать одинаковыми кусками (кубиками), обжарить на раскалённой сковороде, снять с плиты, в сковороду добавить соус унаги и фруктовый, перемешать. На тарелку выложить половинку баклажана, фуа гра в фруктовом соусе, карамелизированные грецкие орехи. Украсить ягодами смородины, трюфелем и кресс-щавелем.

Фото: архив ресторанов

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