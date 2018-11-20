Цвет настроения — синий: 5 полезных и сытных блюд из баклажан

Баклажан печеный с аджикой
от ресторана «Шинок», шеф-повар Елена Никифорова
Вам понадобится:
- Баклажан 250 г
- Аджика 50 г
- Соль 3 г
Приготовление:
Баклажан положить в форму для запекания, поставить в разогретую до 180° духовку примерно на 20 мин (баклажан должен стать мягким). С готового баклажана снять кожуру, оставляя хвостик. Сделать разрез по центру баклажана, добавить в углубление аджику и посыпать солью по краям. При подаче украсить букетом из зелени (петрушка, укроп и кинза).
Баклажан, запеченный в дровяной печи с аджапсандали и сыром
от ресторана «Хмели&Сунели», шеф-повар Гарик Манукян
Баклажан, сладкий мисо, греческий йогурт
от ресторана «Кузня», шеф-повар Глен Баллис
Вам понадобится:
- Баклажаны – 175 г
- Соль пищевая – 2 г
- Приправа – 1 г
- Орех пекан – 0,5 г
- Лайм свежий – 10 г
- Приправа в ассортименте
- Соус чили тайский – 24 г
- Йогурт – 40 г
- Соус мисо – 16 г
Для приготовления соуса мисо:
- Мисо паста – 10 г
- Соус рисовый – 5 мл
- Белое сухое вино – 2 мл
- Сахар - 3 г
Соединить все ингредиенты
Приготовление:
Взять баклажан и разрезать вдоль напополам. Половинку баклажана запекать с мисо соусом и соусом тайский "сладкий" чили при температуре 200 градусов в течение 20 минут. Подавать с йогуртом, украсить орехом пекан, цедрой лайма и приправой шичими.
Хрустящие баклажаны на воке
от ресторана «Наволне», шеф-повар Евгений Чередниченко
Вам понадобится:
- Баклажаны – 120 г
- Помидоры – 50 г
- Устричный соус – 60 г
- Соус сладкий чили – 70 г
- Листья кинзы – 10 г
- Крахмал – 30 г
Приготовление:
Баклажан режем на крупные кубики. Обвалять кубики в устричном соусе (30 г), затем в крахмале и обжаривать на воке в растительном масле. Соединить с крупнонарезанными томатами и заправить соусом, для которого нужно смешать 30 г устричного соуса и 70 г соуса сладкий чили. Перед подачей украсить листьями кинзы.
Бклажан с фуа гра и черным трюфелем
от ресторана «Турандот», шеф-повар Дмитрий Еремеев
Вам понадобится:
- Баклажан 90 г
- Мед 60 г
- Сок лимонный 5 мл
- Соус унаги 10 мл
- Фуа гра с фруктовым соусом 35 г
- Карамелизированные грецкие орехи 5 г
- Смородина 7 г
- Кресс-щавель 5 шт
- Трюфель 2 г
- Масло трюфельное 1 г
- Для фуа гра с фруктовым соусом:
- Фуа гра 40 г
- Соус унаги 5 г
- Соус фруктовый 5 г
Приготовление:
Баклажан промыть, обсушить, разрезать по длине пополам, посыпать солью и сахаром, оставить пропитываться примерно на час. Чтобы соль и сахар лучше впитались, в мякоти можно сделать небольшие надрезы. Смешать свежевыжатый лимонный сок с медом и водой, поставить на огонь и дать закипеть. Убавить огонь, добавить соус унаги, перемешать и оставить в кипящем состоянии на 5-7 минут. Из пропитавшихся баклажанов отжать лишнюю жидкость, промыть их холодной водой и обсушить. Посолив, запечь половинки баклажана в духовке, разогретой до 180 градусов, до полуготовности. Затем поместить баклажан в сковороду с карамелью и дать покипеть 2-3 минуты.
Фуа гра нарезать одинаковыми кусками (кубиками), обжарить на раскалённой сковороде, снять с плиты, в сковороду добавить соус унаги и фруктовый, перемешать. На тарелку выложить половинку баклажана, фуа гра в фруктовом соусе, карамелизированные грецкие орехи. Украсить ягодами смородины, трюфелем и кресс-щавелем.
Фото: архив ресторанов