Цвет настроения — синий: 5 полезных и сытных блюд из баклажан

Вам понадобится:

Баклажан 90 г

Мед 60 г

Сок лимонный 5 мл

Соус унаги 10 мл

Фуа гра с фруктовым соусом 35 г

Карамелизированные грецкие орехи 5 г

Смородина 7 г

Кресс-щавель 5 шт

Трюфель 2 г

Масло трюфельное 1 г

Для фуа гра с фруктовым соусом:

Фуа гра 40 г

Соус унаги 5 г

Соус фруктовый 5 г

Приготовление:

Баклажан промыть, обсушить, разрезать по длине пополам, посыпать солью и сахаром, оставить пропитываться примерно на час. Чтобы соль и сахар лучше впитались, в мякоти можно сделать небольшие надрезы. Смешать свежевыжатый лимонный сок с медом и водой, поставить на огонь и дать закипеть. Убавить огонь, добавить соус унаги, перемешать и оставить в кипящем состоянии на 5-7 минут. Из пропитавшихся баклажанов отжать лишнюю жидкость, промыть их холодной водой и обсушить. Посолив, запечь половинки баклажана в духовке, разогретой до 180 градусов, до полуготовности. Затем поместить баклажан в сковороду с карамелью и дать покипеть 2-3 минуты.

Фуа гра нарезать одинаковыми кусками (кубиками), обжарить на раскалённой сковороде, снять с плиты, в сковороду добавить соус унаги и фруктовый, перемешать. На тарелку выложить половинку баклажана, фуа гра в фруктовом соусе, карамелизированные грецкие орехи. Украсить ягодами смородины, трюфелем и кресс-щавелем.

Фото: архив ресторанов