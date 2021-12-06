Блюдо недели: зеленая гречка с авокадо для тех, кто постится или худеет

140 г зеленой гречки

400 мл воды

½ спелого авокадо

Горсть зеленого горошка

Соль, сахар — по вкусу

Щепотка сухого и свежего тимьяна

2 ст. л. тертого пармезана (по желанию)

2 ст. л. сливочного масла (можно заменить растительным)

Как приготовить:

Шаг 1. Отварите гречку в течение 10 минут, предварительно промыв ее. Не забудьте посолить воду и добавить тимьян, чтобы вкус крупы получился более насыщенный.

Шаг 2. Авокадо нарежьте тонкими слайсами.

Шаг 3. В готовую гречку добавьте масло и пармезан. Перемешайте.

Шаг 4. Кашу выложите на тарелку, рядом выложите авокадо, зеленый горошек и слайсы пармезана (по желанию).