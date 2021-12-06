Блюдо недели: зеленая гречка с авокадо для тех, кто постится или худеет

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Блюдо недели: зеленая гречка с авокадо для тех, кто постится или худеетДелимся рецептами простых и вкусных блюд из сезонных продуктов
Наступил декабрь, а вместе с ним и Рождественский пост. Всем, кто его соблюдает, пришлось задуматься над изменением своего ежедневного меню. Кроме того, до Нового года меньше месяца — надо срочно привести себя в форму к праздникам, что также скажется на питании. И если вам хочется придерживаться ограничений, но при этом есть вкусно и полезно, редакция Passion.ru подобрала рецепт зеленой гречки с авокадо и зеленым горошком.
Рецепт от шеф-повара Юрия Манчука, ресторан Charlie
Что нужно:
- 140 г зеленой гречки
- 400 мл воды
- ½ спелого авокадо
- Горсть зеленого горошка
- Соль, сахар — по вкусу
- Щепотка сухого и свежего тимьяна
- 2 ст. л. тертого пармезана (по желанию)
2 ст. л. сливочного масла (можно заменить растительным)
Как приготовить:
Шаг 1. Отварите гречку в течение 10 минут, предварительно промыв ее. Не забудьте посолить воду и добавить тимьян, чтобы вкус крупы получился более насыщенный.
Шаг 2. Авокадо нарежьте тонкими слайсами.
Шаг 3. В готовую гречку добавьте масло и пармезан. Перемешайте.
Шаг 4. Кашу выложите на тарелку, рядом выложите авокадо, зеленый горошек и слайсы пармезана (по желанию).
Фото: архив пресс-службы