Продукт недели: правильное оливковое масло

Вы наверняка и сами замечали, что оливковое масло разных марок отличается по вкусу. Этот факт легко объясним: в мире произрастает более 700 сортов оливок, причем выращивают их во всех странах Средиземноморья и даже в Новом Свете. Потому вполне закономерно, что универсального вкуса этого продукта просто быть не может – в зависимости от того, какие оливки использовались в производстве, он может быть сладковатым, горьковатым или кисловатым. Чтобы найти любимый – тестируйте и берите на заметку понравившиеся варианты.

Оливковое масло полезно – этот факт сомнений не вызывает даже у заядлых скептиков. Однако нелишне будет озвучить, чем именно: в 1 столовой ложке продукта содержится 13% рекомендуемой суточной нормы ценного витамина Е и 9% суточной нормы витамина К, а также ценные насыщенные, полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры.

Любопытно, что приготовление еды на оливковом масле помогает увеличить содержание питательных полезных веществ в готовом блюде. Все потому, что содержащиеся в масле антиоксиданты устойчивы к воздействию высоких температур, потому не расщепляются, а попросту впитываются в приготовленные продукты.

Оливковое масло действительно очень важный продукт для красоты. Дело в том, что в нем очень много витамина Е и антиоксидантов, которые оказывают комплексный антиэйдж-эффект. Но главное достоинство этого продукта заключается в том, что его можно применять не только внутрь, но и снаружи. Женщины Древней Греции делали на основе оливкового масла омолаживающие маски для лица и питательные – для волос. Современная косметология следует по стопам древних и добавляет этот компонент в многочисленные уходовые средства.