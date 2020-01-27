Продукт недели: правильное оливковое масло
5 интересных фактов об оливковом масле
Вы наверняка и сами замечали, что оливковое масло разных марок отличается по вкусу. Этот факт легко объясним: в мире произрастает более 700 сортов оливок, причем выращивают их во всех странах Средиземноморья и даже в Новом Свете. Потому вполне закономерно, что универсального вкуса этого продукта просто быть не может – в зависимости от того, какие оливки использовались в производстве, он может быть сладковатым, горьковатым или кисловатым. Чтобы найти любимый – тестируйте и берите на заметку понравившиеся варианты.
Оливковое масло полезно – этот факт сомнений не вызывает даже у заядлых скептиков. Однако нелишне будет озвучить, чем именно: в 1 столовой ложке продукта содержится 13% рекомендуемой суточной нормы ценного витамина Е и 9% суточной нормы витамина К, а также ценные насыщенные, полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры.
Любопытно, что приготовление еды на оливковом масле помогает увеличить содержание питательных полезных веществ в готовом блюде. Все потому, что содержащиеся в масле антиоксиданты устойчивы к воздействию высоких температур, потому не расщепляются, а попросту впитываются в приготовленные продукты.
Оливковое масло действительно очень важный продукт для красоты. Дело в том, что в нем очень много витамина Е и антиоксидантов, которые оказывают комплексный антиэйдж-эффект. Но главное достоинство этого продукта заключается в том, что его можно применять не только внутрь, но и снаружи. Женщины Древней Греции делали на основе оливкового масла омолаживающие маски для лица и питательные – для волос. Современная косметология следует по стопам древних и добавляет этот компонент в многочисленные уходовые средства.
Оливковое масло – отличное средство для профилактики онкологических заболеваний, о чем свидетельствуют многочисленные исследования, согласно результатам которых регулярное употребление его в пищу на 45% снижает риск возникновения рака молочной железы и существенно снижает скорость роста злокачественных клеток. Кроме того, этот продукт понижает уровень плохого холестерина, из-за чего его рекомендуют включить в рацион для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.
«При выборе масла нужно отдавать предпочтение тому региону производства, который вам нравится. К примеру, я работаю на итальянской кухне, поэтому мне нравятся таджасские оливы из Лигурии и масла, сделанные из этого сорта олив. Масло из них получается более горькое, более агрессивное, с низким уровнем кислотности. Также стоит обращать внимание на отжим масла. При приготовлении салатов я использую Virgin – масло прямого отжима, не проходящее термическую обработку. Оно наиболее полезное: все антиоксиданты, олеиновая кислота и витаминный ряд сохраняются только при таком способе отжима».
Стейк из тунца на гриле с лёгким салатом
рецепт от Сергея Козина, шеф-повара ресторана ПИRS
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 150 г желтоперого тунца
- 10 г оливкового масла холодного отжима
- 20 г огурца
- 15 г редиса
- 10 г мини-шпината
- 5 г кунжута
- 20 г спаржи
Как приготовить:
Шаг 1. Стейк из тунца посолите и поперчите, обжарьте на гриле, застеленном пергаментом, по 1 минуте с каждой стороны.
Шаг 2. Смешайте микс салат, овощи и бланшированную спаржу в миске, добавьте оливковое масло, соль, перец и кунжут.
Шаг 3. Выложите салат на тарелку, разрежьте тунца по диагонали, выложите на тарелку и добавьте устричный соус.
Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном
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