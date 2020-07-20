Продукт недели: сладкая дыня
5 интересных фактов о дыне
Родиной дыни считается Средняя Азия, но история этого продукта насчитывает много столетий: его выращивали еще в Древнем Египте и считали истинным даром богов, а в Средние века чаще всего применяли в магических целях — для приготовления разнообразных зелий и снадобий. О путях распространения дыни по миру неизвестно, но то, что выращивали ее и в Европе, и на Ближнем Востоке, и в Австралии, и в Азии — доказанный факт. А вот в Америку она попала благодаря переселенцам из Старого Света.
В древности дыня, которая, кстати, близкая родственница тыквы, считалась очень дорогим продуктом, потому купить ее могли только очень обеспеченные люди, а подарить ее высокопоставленным особам не считалось зазорным.
Дыня на 90% состоит из воды, при этом она очень богата клетчаткой, которая благотворно сказывается на работе пищеварительной системы, помогает очищению организма. Однако злоупотреблять ею не стоит, так как сахара в ней тоже довольно много (причем в сушеных фруктах гораздо больше, чем в свежих).
На Востоке дыню считали символом женской красоты и плодовитости. Не знаем, как насчет последнего, но на внешности употребление этого продукта точно сказывается благотворно, ведь в ней содержится антиоксидант витамин С, а также витамины А и группы В, железо, марганец, фосфор и другие важные микроэлементы. А еще в дыне всего 38 ккал на 100 г — это отличное сладкое лакомство для тех, кто следит за фигурой.
На сегодняшний день насчитывается около 200 сортов дыни. Самые известные из них — «Колхозница», «Мускатная», «Торпедо» и «Медовая». Однако одним из самых странных сортов считается больше похожая на огурец «Змеевидная», выращиваемая в Средней Азии. А самым дорогим — японский Yubari King, стоимость которого достигает 20 тысяч долларов за две небольшие дыньки.
Суп из дыни и ванильного мороженого
Рецепт от шеф-повара Станислава Балаева, ресторан The Toy Moscow
Фото: depositphotos
Что нужно:
- 600 г дыни
- 20 г сахара
- 10 г лимонного сока
- 20 г корня имбиря
- веточка мяты
Как приготовить:
Шаг 1. Очистите дыню от кожуры и произвольно нарежьте. Сделайте из имбиря фреш.
Шаг 2. Дыню, сахар, сок лимона и фреш из имбиря перемешайте в блендере.
Шаг 3. Перелейте суп из дыни в глубокую посуду. Выложите ванильное мороженое и украсьте мелко нарезанными листочками мяты.
Фото: freepik
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