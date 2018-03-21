Карта гурмана: гид по гастрономическим фестивалям разных стран

«Овсянка, сэр» — эту британскую классическую фразу помнит, наверное, каждый. Овсянка считается признанным английским блюдом, национальной особенностью. Однако не только туманный Альбион испытывет любовь и поклоняется этому замечательному блюду. Ежегодно во вторую пятницу апреля в американском городке Сент-Джордж (штат Южная Каролина) начинается трехдневный фестиваль, посвященный овсянке. И называется он Всемирным фестивалем овсянки. В Америке? Фестиваль овсянки? Да! Это случилось после того, как менеджер крупного супермаркета заметил, что жители городка покупают овсянку в значительно больших количествах, чем в других городах, и едят ее с неизменным удовольствием. Так и родился этот фестиваль, напоминающий толстеющей американской публике о здоровом продукте питания.

Май: Германия