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Карта гурмана: гид по гастрономическим фестивалям разных стран

Поездки в другие страны позволяют полюбоваться не только местными достопримечательностями, но и дают возможность попробовать национальную кухню. Все чаще путешественники стараются не просто отведать местные блюда, но и попасть на гастрономические фестивали и насладиться яркими вкусами и удивительной атмосферой праздника. Подобные мероприятия проходят по всему миру — выбирайте страну, даты и отправляйтесь навстречу гастрономическим впечатлениям!

Апрель: Америка

«Овсянка, сэр» — эту британскую классическую фразу помнит, наверное, каждый. Овсянка считается признанным английским блюдом, национальной особенностью. Однако не только туманный Альбион испытывет любовь и поклоняется этому замечательному блюду. Ежегодно во вторую пятницу апреля в американском городке Сент-Джордж (штат Южная Каролина) начинается трехдневный фестиваль, посвященный овсянке. И называется он Всемирным фестивалем овсянки. В Америке? Фестиваль овсянки? Да! Это случилось после того, как менеджер крупного супермаркета заметил, что жители городка покупают овсянку в значительно больших количествах, чем в других городах, и едят ее с неизменным удовольствием. Так и родился этот фестиваль, напоминающий толстеющей американской публике о здоровом продукте питания.

Май: Германия

Каждый год в конце мая в небольшом немецком городке Оберкирхе проводится очень вкусный и веселый фестиваль — Праздник клубники. Проходит он там с 1999 года. Стартует фестиваль в последнюю субботу мая и продолжается два дня. Традиционно Праздник клубники начинается субботним утром с выступления мэра Оберкирха, который приветствует жителей и гостей города, а затем на специальных фестивальных площадках проходят ярмарки, дегустации, презентации, мастер-классы. Главные мероприятия проходят вдоль главной дороги города, где расположены кафе и ресторанчики, которые, конечно же, угощают гостей праздника всевозможными клубничными деликатесами.

Июнь: Нидерланды

Праздник селедки проводится в Нидерландах в одну из суббот июня, когда в порт доставляют первую селедку нового улова. К концу мая сельдь достигает идеального размера и нагуливает 14% жирности. Этот праздник часто называют еще и Днем флажков. Пришедшие на мероприятие смогут вдоволь поесть деликатеса — первой селедки нового сезона, так называемой холландсе ниуве. А ведь до XV века селедку не считали пищей, достойной порядочных людей. Ее не жаловали из-за тяжелого запаха прогорклого рыбьего жира и неприятного горького вкуса.

Июль: Франция

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Впервые его придумали французы в 1995 году. И с тех пор фестиваль проходит по всему миру. В разных странах проводятся всевозможные мероприятия, посвященные этому сладкому празднику. Особенно интересно побывать в этот день на фабриках, которые изготавливают шоколад.

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