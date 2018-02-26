Чиа с кокосовым молоком и клубникой
Напиток от шеф-повара ресторана Zotman Pizza Pie Николая Баксана.
Вам понадобится:
- Семена чиа — 25 г
- Кокосовое молоко — 80 г
- Сахарный сироп — 20 г
- Мята — 1 г
- Клубника — 40 г
- Сахарная пудра — 2 г
Способ приготовления:
Семена чиа замочить в кокосовом молоке и сахарном сиропе в течение одного часа. В стакан выложить слоями сначала клубнику, нарезанную слайсами, затем чиа, и так дважды. Посыпать сахарной пудрой и украсить мятой.
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