Большинство людей любит шоколад, но даже тот, кто к нему равнодушен, нет-нет да позволит себе съесть несколько плиточек или пирожное. Почему? Все дело в том, что содержащееся в нем вещество триптофан способствует выработке в организме человека эндорфинов, которые называют гормонами счастья. Съешьте немного счастья в этот пасмурный зимний день!

Сливочное масло растопить. Грецкие орехи и печенье измельчить в блендере. Смешать какао, сахар, молоко, ванилин. Поставить на огонь и уварить. Добавить масло, тщательно перемешать. Затем всыпать орехи и печенье. На столе расстелить пленку (фольгу, пергамент), выложить полученную массу и сформировать колбаску. Убрать в холодильник на заморозку, перед подачей на стол дать немного отмерзнуть.

От шеф-повара ресторана «Турандот» Дмитрия Еремеева

Вам понадобится:

Вишневый конфитюр:

Вишня — 160 г

Сахарный песок — 25 г

Ликер «Амаретто» — 13 г

Тесто сигаретное шоколадное:

Сливочное масло — 60 г

Сахарная пудра — 60 г

Белки — 60 г

Мука пшеничная — 50 г

Какао-пудра — 12 г

Крем шоколадный:

Черный (не менее 72%) шоколад — 250 г

Сахарная пудра — 430 г

Сливочное масло — 320 г

Яйцо куриное — 2 шт.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 г

Крем фисташковый:

Цедра лимона

Молоко — 300 мл

Желатин (листовой) — 20 г

Сливки — 600 мл

Очищенный фисташки — 100 г

Желток яичный — 5 шт.

Сахар — 150 г

Приготовление:

Сделать шоколадный крем: шоколад растопить, остудить примерно до 45 °С. Отдельно взбить масло с ванильным сахаром (или можно заменить на ваниль) и солью. Продолжая взбивать масло, ввести в него по одному яйца и пудру в 2-3 этапа. Когда эта масса будет хорошо взбита, добавить туда растопленный шоколад и тщательно перемешать.

Сделать фисташковый крем: залить фисташки кипятком, дать минуту постоять и слить воду. Снять кожицу с орехов и измельчить их. В холодной воде размягчить желатин и отжать. Натереть на мелкой терке лимонную цедру. Взбить желтки с сахаром, смешать с орехами. Молоко налить в кастрюлю, всыпать туда желтково-ореховую массу и тертую цедру. Варить на огне до появления первых пузырьков. Затем снять с огня и добавить туда желатин. Перемешать, оставить остужаться, отдельно взбить сливки и ввести их в общую массу.

Теперь очередь конфитюра. Вишню и сахар выложить в ковш, довести до кипения и добавить ликер «Амаретто». Полученную смесь остудить и убрать в холодильник.

Делаем сигаретное тесто. Размягченное сливочное масло пробить в блендере с сахарной пудрой до однородной массы, но не добела. Добавить белки, просеянную муку с какао, пробить в блендере до однородной массы. Шоколадное тесто размазать по тефлоновым листам (по трафарету размером 6 см на 18 см) тонким слоем толщиной в трафарет. Выпекать при 180 градусах три минуты. Противень застелить тонким пергаментом, смазанным растительным маслом. Отсадить шоколадный крем, а в него — фисташковый. Выпекать при 180 градусах шесть минут. Затем перевернуть и оставить в духовке еще на шесть минут. Собрать ролл, украсить вишневым конфитюром и шариком мороженого.

Шоколадно-малиновый торт