Все в шоколаде: 8 десертов, которые поднимут настроение
Шоколадная колбаска
От шеф-повара ресторана «Шинок» Елены Никифоровой
Вам понадобится:
- Печенье «Юбилейное» — 300 г
- Орех грецкий — 1 стакан
- Масло сливочное — 150 г
- Какао — 2 ст. л.
- Молоко — 5 ст. л.
- Сахар — 1 стакан
- Ванилин — по вкусу
Приготовление:
Сливочное масло растопить. Грецкие орехи и печенье измельчить в блендере. Смешать какао, сахар, молоко, ванилин. Поставить на огонь и уварить. Добавить масло, тщательно перемешать. Затем всыпать орехи и печенье. На столе расстелить пленку (фольгу, пергамент), выложить полученную массу и сформировать колбаску. Убрать в холодильник на заморозку, перед подачей на стол дать немного отмерзнуть.
Ролл из шоколадного сигаретного теста с шоколадным и фисташковым кремом
От шеф-повара ресторана «Турандот» Дмитрия Еремеева
Вам понадобится:
Вишневый конфитюр:
- Вишня — 160 г
- Сахарный песок — 25 г
- Ликер «Амаретто» — 13 г
Тесто сигаретное шоколадное:
- Сливочное масло — 60 г
- Сахарная пудра — 60 г
- Белки — 60 г
- Мука пшеничная — 50 г
- Какао-пудра — 12 г
Крем шоколадный:
- Черный (не менее 72%) шоколад — 250 г
- Сахарная пудра — 430 г
- Сливочное масло — 320 г
- Яйцо куриное — 2 шт.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1 г
Крем фисташковый:
- Цедра лимона
- Молоко — 300 мл
- Желатин (листовой) — 20 г
- Сливки — 600 мл
- Очищенный фисташки — 100 г
- Желток яичный — 5 шт.
- Сахар — 150 г
Приготовление:
Сделать шоколадный крем: шоколад растопить, остудить примерно до 45 °С. Отдельно взбить масло с ванильным сахаром (или можно заменить на ваниль) и солью. Продолжая взбивать масло, ввести в него по одному яйца и пудру в 2-3 этапа. Когда эта масса будет хорошо взбита, добавить туда растопленный шоколад и тщательно перемешать.
Сделать фисташковый крем: залить фисташки кипятком, дать минуту постоять и слить воду. Снять кожицу с орехов и измельчить их. В холодной воде размягчить желатин и отжать. Натереть на мелкой терке лимонную цедру. Взбить желтки с сахаром, смешать с орехами. Молоко налить в кастрюлю, всыпать туда желтково-ореховую массу и тертую цедру. Варить на огне до появления первых пузырьков. Затем снять с огня и добавить туда желатин. Перемешать, оставить остужаться, отдельно взбить сливки и ввести их в общую массу.
Теперь очередь конфитюра. Вишню и сахар выложить в ковш, довести до кипения и добавить ликер «Амаретто». Полученную смесь остудить и убрать в холодильник.
Делаем сигаретное тесто. Размягченное сливочное масло пробить в блендере с сахарной пудрой до однородной массы, но не добела. Добавить белки, просеянную муку с какао, пробить в блендере до однородной массы. Шоколадное тесто размазать по тефлоновым листам (по трафарету размером 6 см на 18 см) тонким слоем толщиной в трафарет. Выпекать при 180 градусах три минуты. Противень застелить тонким пергаментом, смазанным растительным маслом. Отсадить шоколадный крем, а в него — фисташковый. Выпекать при 180 градусах шесть минут. Затем перевернуть и оставить в духовке еще на шесть минут. Собрать ролл, украсить вишневым конфитюром и шариком мороженого.
Шоколадно-малиновый торт
От ресторана «Erwin.РекаМореОкеан»
Шоколадно-малиновый бисквит
Вам понадобится:
- Масло сливочное — 250 г
- Сахар — 250 г
- Миндальная пудра — 250 г
- Яйца — 7 шт.
- Какао-порошок — 40 г
- Малина — для украшения
Приготовление бисквита:
Масло взбить с сахаром до однородного состояния. Отдельно взбить пудру миндальную с яйцами и добавить какао-порошок. Все смешать и поместить в круглую форму. Выпечь в духовке до готовности коржей.
Шоколадный мусс
Вам понадобится:
- Шоколад темный — 500 г
- Взбитые сливки — 950 г
- Желтки — 150 г
- Сахарный сироп — 300 мл
Способ приготовления:
Темный шоколад растопить на водяной бане, добавить взбитые сливки, желтки и сахарный сироп. Для приготовления сахарного сиропа в горячей воде растворить сахар 1:1 до полного растворения, затем остудить. Все аккуратно перемешать до однородного состояния.
Шоколадная глазурь
Вам понадобится:
- Темный шоколад — 500 г
- Сахарный сироп — 500 г
- Молоко — 300 г
Способ приготовления:
Шоколад растопить, добавить молоко и сахарный сироп.
Коржи пропитать сахарным сиропом и шоколадной глазурью. Собрать торт. Для этого между пропитанных коржей выложить шоколадный мусс. Торт полить глазурью и дать постоять до застывания шоколада. Украсить свежей малиной.