Сегодня шеф приготовит замечательную закуску — форшмак, которую подаст в виде бутербродов.

Вам понадобится:

слабосоленая сельдь — 150 г

бородинский хлеб — 3 кусочка

зеленое яблоко — 1/3 шт.

зеленый лук — 5-7 шт.

яйцо — 1 шт.

петрушка — 10 г

сметана — 3 ст. ложки

Приготовление:

Отрезаем несколько кусочков бородинского хлеба. Нарезаем кубиками селедку. Нарезаем яблоко мелким кубиком. Чтобы яблоко не потемнело, сбрызгиваем его соком лимона.

Лук нарезаем перьями, мелко рубим петрушку. Нарезаем яйцо (чтобы желток не стал синим, яйцо нужно варить ровно 7 минут).

На хлеб выкладываем по ложке сметаны и размазываем ее. Сверху перчим. Выкладываем яблоко, петрушку, яйцо и, наконец, селедку. Посыпаем зеленым луком. Готово!

А здесь вы найдете видеорецепт: