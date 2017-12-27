Как ни крути, многие работают и 31 декабря. Некоторым везет больше: у них короткий день. И все равно вы нервничаете: вдруг что-то упустили, а на что-то просто уже не хватит сил... Наш автор предлагает вам, возможно, впервые встретить Новый год и подготовиться к нему не как обычно, а быстро, не прилагая особых усилий, легко и в хорошем настроении.

Апгрейд и заказ «О чем вы думаете?» — обычно спрашивает вас Facebook, когда вы попадаете к нему на страницу. Вы думаете о том, что к Новому году можно купить готовым в хорошем качестве и чуть апгрейдить за минуты. Оливки полить маслом и посыпать сухими травами. На блюдо сложить овощи, которые не нужно резать или можно порезать крупно на полоски: редиска, черри, огурцы, сельдерей. К ним можно сделать простой соус: взбить йогурт с чесноком. Орешки — миндаль, кешью, фисташки. Если не можете отказаться от традиционных салатов, то закажите их в приличной кулинарии. Сети типа «Азбуки вкуса» или «Перекрестка» не только порадуют ваших гостей обычным салатом, но и удивят новыми сочетаниями ингредиентов: одних оливье может быть только вариантов 15. А еще можно заказать пироги — от малышек до огромных, на большую компанию и с любой начинкой.

Горячее — главное блюдо Важно, чтобы в новогоднюю ночь витал аромат свежеприготовленной еды и выпечки. С последней мы разобрались — надо будет только разогреть. Главное блюдо можно приготовить и самой. Откажитесь от долгих и трудоемких рецептов вроде гусей, индеек, мяса по-французски... Ваш ход — запеченное мясо или, например, куриные крылья. Почему бы и нет? Подготовка не более пяти минут, дальше все делает духовка. Вместо приготовления маринада можно взять готовый «Сладкий чили» или «Терияки». Вариант 1. Запеченное мясо, например баранина. Что нужно: корейка (мысленно разрежьте ее на восемь стейков или сколько там у вас гостей) общим весом около 1,5 кг, джем из черной смородины или слив — 100 г. Как делать: накрыть фольгой противень для запекания и уложить на него мясо, смазав его и фольгу маслом и специями, а в дырочки, проделанные ножом, отправьте чеснок и морковку. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 40-60 минут. Проверить готовность, проткнув кусок в центре ножом — должен течь прозрачный розоватый сок. Достать из духовки, смазать джемом и оставить под фольгой до подачи.

Вариант 2. Куриные крылышки . Что нужно: куриные крылья — 1, 5 кг, соевый соус — 4 ст. ложки, рисовое вино или портвейн — 1 ст. ложка, корень имбиря — 3 см, сахар — 1 ст. ложка, растительное масло, кунжут, чили. Как сделать: крылья вымыть, можно разделить на фаланги, имбирь измельчить. Соевый соус смешать с вином, сахаром, имбирем и чили. Залить крылья маринадом на 1-2 часа. Духовку нагреть до 200 градусов, противень накрыть фольгой и смазать маслом. Крылышки разложить в один слой и запекать. Десерт Не все до него дойдут, а ваших трудов будет жалко. Так что... Его можно вовсе не делать: купите конфеты или готовый рождественский кекс, мандарины и груши. Если все же душа просит праздника, соорудите воздушный сливочный десерт. Кстати, приготовление можно поручить детям — им будет и вкусно, и полезно. Что нужно: зефир ванильный — 100 г, сливки жирностью 33–38 % — 400 г, смородина черная замороженная (любая другая замороженная ягода, которая найдется в морозилке) — 300 г. Как сделать: смородину сильно растолочь с 4 ст. л. сахара. Зефир нарезать кубиками по 1 см. 400 мл сливок взбить с ⅛ ч. л. соли. Соединить все, перемешать и разложить по креманкам. Убрать в холодильник. Возьмите все и сразу

Если вам уже не хочется проявлять фантазию, позвоните в сервис по доставке продуктовых наборов. Специальное праздничное меню разработано шеф-поварами ресторанов. Вам привезут набор продуктов и пошаговые фоторецепты по их приготовлению (горячее на выбор, закуска и два салата). Кулинарное творчество рассчитано на 2-3 часа. Могут доставить и полуфабрикаты, так времени уйдет еще меньше. А можно просто заказать сеты от ресторанов, где вам ничего не надо будет готовить — только переложить в красивые тарелки. Кстати, о посуде. Об одноразовой посуде — теперь она совсем другая. Одноразовые бокалы и пластиковые тарелки хорошо смотрятся, их можно найти любой тематики, а не только такие, как для детских утренников. Вместо скатерти, например, постелите кусок органзы с необработанными краями. Простые дешевые бокалы можно купить в «Икее» или «Ашане» и не беспокоиться за их сохранность. Утром будет меньше мыть. Чтобы не перепутать их во время танцев, закажите стикеры или просто используйте набор детских резиночек для волос: намотайте их на ножку бокала.