Выпечка может быть лёгкой. И кекс тому подтверждение. Просто нужны весы, чтобы тесто получилось идеальным.

Вам понадобится:

  • Миндаль, грецкие орехи, кедровые орехи — 30 г
  • Сливочное масло — 220 г
  • Сахар — 200 г
  • Ванильный сахар — половина пакетика
  • Мука — 280 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Разрыхлитель — половина пакетика
  • Корица молотая — половина чайной ложки
  • Гвоздика молотая — половина чайной ложки
  • Соль — половина чайной ложки
  • Черный изюм — 100 г

Секрет идеального приготовления — в этом видео: