Выпечка может быть лёгкой. И кекс тому подтверждение. Просто нужны весы, чтобы тесто получилось идеальным.

Вам понадобится: Миндаль, грецкие орехи, кедровые орехи — 30 г

Сливочное масло — 220 г

Сахар — 200 г

Ванильный сахар — половина пакетика

Мука — 280 г

Яйца — 4 шт.

Разрыхлитель — половина пакетика

Корица молотая — половина чайной ложки

Гвоздика молотая — половина чайной ложки

Соль — половина чайной ложки

Черный изюм — 100 г Секрет идеального приготовления — в этом видео: