Гладьте, отпаривайте, стирайте и убирайтесь с удовольствием!

Отпариватель и утюг — два в одном

Знакомьтесь, первая в России паровая станция Hoover Iron Vision 3600 с возможностью вертикального и горизонтального отпаривания. Благодаря мощному паровому удару до 300 г/мин и нагреву прибора всего за две минуты глажка белья стала еще эффективнее. Кроме того, одним простым нажатием кнопки отключения подачи пара станция легко превращается в обычный утюг. Керамическая подошва обеспечивает утюгу легкое скольжение, благодаря чему белье не сминается, а глажка становится еще более комфортной. На случай, если вам предстоит перегладить целую гору, эксперты Hoover позаботились и об этом: оснастили прибор контейнером для воды емкостью два литра, который позволяет экономить время и силы и не заливать воду несколько раз. Также парогенератор Hoover прост в использовании — на станции всего две клавиши, одна из которых отвечает за включение самого прибора, а вторая активирует режим подачи пара. Дополнительные режимы можно выбирать на рукоятке утюга. В общем, он интересен тем, что может использоваться и как паровая станция, и как обычный утюг. Как уничтожить микробы навсегда

DOMESTOS представляет новое поколение дезинфицирующих средств, которые убивают микробы наповал . Сальмонелла, аспергилл, стафилококк и кишечная палочка — пришло время отправить их в историю. Микробы чрезвычайно устойчивы к внешней среде. Справиться с этими неприятными соседями поможет проверенная серия средств DOMESTOS с дезинфицирующим эффектом. Новый гель «DOMESTOS Максимальная защита» обладает уникальной формулой и убивает вредные микроорганизмы быстрее! Эффективное средство нового поколения предотвращает образование известкового налета, который служит благотворной средой для размножения микробов. Даже небольшое количество густого геля способно уничтожить вредные микроорганизмы. Чистящее средство идеально подойдет для уборки именно на кухне. Его можно применять для поверхностей, которые контактируют с пищевыми продуктами. Спрей содержит дезинфицирующее вещество, которое быстро справляется с трудными загрязнениями, кухонным жиром и плесенью. Узкая стиральная машина, обрабатывающая белье паром

Один из крупнейших европейских производителей бытовой техники Candy Hoover Group представляет новую линейку узких стиральных машин Candy Grand’O Vita с функцией обработки белья паром. Теперь благодаря новому режиму «Лёгкая глажка» можно устранить впитавшийся запах, избавить белье от аллергенов, разгладить легкие складки без применения моющих средств и воды, а также облегчить последующую глажку белья утюгом. Главная особенность новой линейки машин Candy Grand’O Vita — наличие функции обработки белья паром «Лёгкая глажка», которую можно активировать независимо от остальных режимов, а также использовать в сочетании с основными программами стирки. Семьям с маленькими детьми или людям, склонным к аллергии, особенно подойдёт использование этой функции сразу после основного режима стирки для избавления одежды от возможных аллергенов. Также новые узкие модели этой линейки оснащены системой Mix Power System + (MPS+). Благодаря этой технологии вы можете загрузить в барабан одежду разных цветов и типов ткани и получить чистое и свежее белье всего за 59 минут с наивысшим классом стирки А, а не ждать окончания цикла в 2-3 часа.