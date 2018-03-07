Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики
Passion.ru подготовил подборку постных сладостей — вкусных и полезных.

Тапиока в кокосовом молоке с манго от Вадима Малькова, шеф-повара ресторана KU

Вам понадобится:

  • шарики тапиоки — 40 г
  • вода — 270 мл
  • кокосовое молоко — 300 мл
  • коричневый сахар — 10 г
  • манго — 25 г

Приготовление:

Положить в сотейник шарики тапиоки, добавить 250 мл воды и поставить на сильный огонь. После того как вода станет прозрачной, слить ее через сито. Выпарить кокосовое молоко до 200 мл. Готовую тапиоку смешать с выпаренным кокосовым молоком. Смешать 20 мл воды с коричневым сахаром, подогреть и выпарить до состояния сиропа. Украсить десерт кусочками манго и полить сиропом из коричневого сахара.

Пеламуши от Русико Шаматава, шеф-повара ресторана «Джонджоли»

Вам понадобится:

  • натуральный виноградный сок — 1 л
  • кукурузная мука — 110 г
  • сахар — 200 г
  • грецкие орехи (очищенные) — 40 г
  • виноград красный — 160 г
  • мята (листья) — 8 г

Приготовление:

В холодный виноградный сок добавить муку и сахар. Перемешать и довести до кипения на сильном огне. Томить полученную массу 30–40 минут, постоянно помешивая, до получения консистенции густой сметаны. Горячую массу разлить в креманки по 140 г и поставить в холодильник до полного застывания. Пеламуши выложить на тарелки, перевернув формы (предварительно внутри формы, по краю пеламуши, провести теплым ножом, чтобы десерт легко отошел). Украсить пеламуши «бабочкой» грецкого ореха и листьями мяты. Можно также декорировать красным виноградом.

Запеченные яблоки с медом и орехами от Евгения Цветкова, шеф-повара Pesto Cafe

Вам понадобится:

  • яблоки зеленые — 430 г или 2 шт.
  • мед цветочный — 60 мл
  • орехи грецкие (очищенные) — 10 г
  • клубника — 20 г
  • мята (листья) — 1 г

Приготовление:

У яблок срезать верхушки с хвостиками (толщина 1 см). Затем с помощью нуазетки (нож-выемка) удалить сердцевины, не прорезая плоды до конца.В глубокую тарелку налить воды на 1,5–2 см, выложить яблоки срезами вверх (без верхушек), закрыть со всех сторон пищевой пленкой и сделать в ней один прокол. Запечь яблоки в микроволновой печи в течение четырех минут. Слить лишнюю жидкость, в углубления налить мед. Поставить яблоки с верхушками в разогретую до 180 градусов духовку на 7–10 минут. Запеченные яблоки выложить в центр тарелки, посыпать рублеными грецкими орехами и накрыть верхушками. Рядом положить разрезанную вдоль клубнику и полить десерт яблочным соком с медом, полученным при запекании яблок. Украсить листиками мяты.

Тыквенный пай с апельсином от Ирины Мещеряковой, шеф-кондитера ресторана Scrocchiarella

Вам понадобится:

  • тыква — 250 г
  • сахар — 310 г
  • мука — 400 г
  • апельсиновый фреш — 100 мл
  • растительное масло — 100 мл
  • соль — 2 г
  • цедра апельсина — 30 г
  • цукаты — 50 г
  • разрыхлитель — 10 г

Приготовление:

Тыкву почистить и натереть на крупной терке. Все ингредиенты смешать и выложить в форму, смазанную растительным маслом. Выпекать десерт в духовке, разогретой до 170 градусов в течение 40 минут. В конце готовность проверяется с помощью деревянной шпажки. Украсить пай цукатами или кусочками тыквы и апельсина.

Ананас и персик гриль от Андрея Заварницина, шеф-повара ресторана Meatless

Вам понадобится:

  • ананасы консервированные — 160 г или 5 колец
  • персики консервированные — 80 г или ½ плода
  • мята свежая (листики) — 0,5 г или несколько штук
  • сахарная пудра — 1 г или щепотка

Приготовление:

Консервированные ананасы и персик обжарить на гриле. Выложить на деревянную доску, простеленную пергаментом, посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты.

Приятного аппетита и с праздником!

Фото: архив ресторанов

Гороскоп