Вам понадобится:

яблоки зеленые — 430 г или 2 шт.

мед цветочный — 60 мл

орехи грецкие (очищенные) — 10 г

клубника — 20 г

мята (листья) — 1 г

Приготовление:

У яблок срезать верхушки с хвостиками (толщина 1 см). Затем с помощью нуазетки (нож-выемка) удалить сердцевины, не прорезая плоды до конца.В глубокую тарелку налить воды на 1,5–2 см, выложить яблоки срезами вверх (без верхушек), закрыть со всех сторон пищевой пленкой и сделать в ней один прокол. Запечь яблоки в микроволновой печи в течение четырех минут. Слить лишнюю жидкость, в углубления налить мед. Поставить яблоки с верхушками в разогретую до 180 градусов духовку на 7–10 минут. Запеченные яблоки выложить в центр тарелки, посыпать рублеными грецкими орехами и накрыть верхушками. Рядом положить разрезанную вдоль клубнику и полить десерт яблочным соком с медом, полученным при запекании яблок. Украсить листиками мяты.

Тыквенный пай с апельсином от Ирины Мещеряковой, шеф-кондитера ресторана Scrocchiarella