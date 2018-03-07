5 невероятно вкусных постных десертов для праздника
Тапиока в кокосовом молоке с манго от Вадима Малькова, шеф-повара ресторана KU
Вам понадобится:
- шарики тапиоки — 40 г
- вода — 270 мл
- кокосовое молоко — 300 мл
- коричневый сахар — 10 г
- манго — 25 г
Приготовление:
Положить в сотейник шарики тапиоки, добавить 250 мл воды и поставить на сильный огонь. После того как вода станет прозрачной, слить ее через сито. Выпарить кокосовое молоко до 200 мл. Готовую тапиоку смешать с выпаренным кокосовым молоком. Смешать 20 мл воды с коричневым сахаром, подогреть и выпарить до состояния сиропа. Украсить десерт кусочками манго и полить сиропом из коричневого сахара.
Пеламуши от Русико Шаматава, шеф-повара ресторана «Джонджоли»
Вам понадобится:
- натуральный виноградный сок — 1 л
- кукурузная мука — 110 г
- сахар — 200 г
- грецкие орехи (очищенные) — 40 г
- виноград красный — 160 г
- мята (листья) — 8 г
Приготовление:
В холодный виноградный сок добавить муку и сахар. Перемешать и довести до кипения на сильном огне. Томить полученную массу 30–40 минут, постоянно помешивая, до получения консистенции густой сметаны. Горячую массу разлить в креманки по 140 г и поставить в холодильник до полного застывания. Пеламуши выложить на тарелки, перевернув формы (предварительно внутри формы, по краю пеламуши, провести теплым ножом, чтобы десерт легко отошел). Украсить пеламуши «бабочкой» грецкого ореха и листьями мяты. Можно также декорировать красным виноградом.
Запеченные яблоки с медом и орехами от Евгения Цветкова, шеф-повара Pesto Cafe
Вам понадобится:
- яблоки зеленые — 430 г или 2 шт.
- мед цветочный — 60 мл
- орехи грецкие (очищенные) — 10 г
- клубника — 20 г
- мята (листья) — 1 г
Приготовление:
У яблок срезать верхушки с хвостиками (толщина 1 см). Затем с помощью нуазетки (нож-выемка) удалить сердцевины, не прорезая плоды до конца.В глубокую тарелку налить воды на 1,5–2 см, выложить яблоки срезами вверх (без верхушек), закрыть со всех сторон пищевой пленкой и сделать в ней один прокол. Запечь яблоки в микроволновой печи в течение четырех минут. Слить лишнюю жидкость, в углубления налить мед. Поставить яблоки с верхушками в разогретую до 180 градусов духовку на 7–10 минут. Запеченные яблоки выложить в центр тарелки, посыпать рублеными грецкими орехами и накрыть верхушками. Рядом положить разрезанную вдоль клубнику и полить десерт яблочным соком с медом, полученным при запекании яблок. Украсить листиками мяты.
Тыквенный пай с апельсином от Ирины Мещеряковой, шеф-кондитера ресторана Scrocchiarella
Вам понадобится:
- тыква — 250 г
- сахар — 310 г
- мука — 400 г
- апельсиновый фреш — 100 мл
- растительное масло — 100 мл
- соль — 2 г
- цедра апельсина — 30 г
- цукаты — 50 г
- разрыхлитель — 10 г
Приготовление:
Тыкву почистить и натереть на крупной терке. Все ингредиенты смешать и выложить в форму, смазанную растительным маслом. Выпекать десерт в духовке, разогретой до 170 градусов в течение 40 минут. В конце готовность проверяется с помощью деревянной шпажки. Украсить пай цукатами или кусочками тыквы и апельсина.
Ананас и персик гриль от Андрея Заварницина, шеф-повара ресторана Meatless
Вам понадобится:
- ананасы консервированные — 160 г или 5 колец
- персики консервированные — 80 г или ½ плода
- мята свежая (листики) — 0,5 г или несколько штук
- сахарная пудра — 1 г или щепотка
Приготовление:
Консервированные ананасы и персик обжарить на гриле. Выложить на деревянную доску, простеленную пергаментом, посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты.
Приятного аппетита и с праздником!
Фото: архив ресторанов