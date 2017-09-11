5 рецептов блюд с яблоками, которые вы точно еще не пробовали
Паштет из цыпленка от Владимира Сидорова, шеф-повара ресторана Villa Rosa
Вам понадобится:
- яблоки очищенные без сердцевины — 200 г
- вода — 100 мл
- сахар — 30 г
- гвоздика — 5 шт.
- корица — 1 палочка
- яблочный сок (пакетированный) — 300 мл
- агар-агар — 3 г
- печень куриная — 500 г
- лук-шалот — 100 г
- масло растительное — 50 г
- виски Jack Daniels — 30 мл
- сливки 33 % — 800 мл
- масло сливочное — 100 г
- соль морская — 20 г
- перец зеленый мадагаскарский — по вкусу
- булочки «Бриошь» — 8 шт.
Приготовление:
Заранее замариновать яблоки. Нарезать плоды дольками. Приготовить сахарный сироп из воды и сахара, проварить в нем гвоздику и корицу. Охладить, залить яблоки сиропом и оставить на ночь в холодильнике.
Приготовить яблочное желе. Влить яблочный сок в сотейник, добавить агар-агар. Довести до кипения, постоянно помешивая. Горячее желе залить в большую форму: толщина слоя должна быть 1-2 мм. Охладить и нарезать на пластины шириной 8-10 см и длиной 10-15 см.
Печень ошпарить кипятком. В сотейнике на смеси сливочного (20 г) и растительного масла обжарить лук-шалот без колера. Добавить перец, бланшированную печень и продолжать обжаривать. Влить сливки, посолить. Довести до кипения и на слабом огне томить около 20 минут, периодически помешивая. Пробить содержимое сотейника в блендере вместе с оставшимся сливочным маслом и виски до однородной консистенции. Разложить в одноразовые кондитерские мешки и охладить.
На пластины из яблочного желе выдавить охлажденный паштет и завернуть пластины в трубочки. Трубочки с паштетом положить на тарелки и украсить нарезанными яблоками. Подавать с подогретыми на сковороде или гриле булочками.
Стейк из свиной шеи с яблоками в карамели от Арчи Самандова, шеф-повара ресторана Edge
Вам понадобится:
- свиная шея — 350 г
- яблоко «Гольден» — 1 шт.
- апельсиновый сок — 100 мл
- оливковое масло — 2 ст.ложки
- масло сливочное — 40 г
- соевый соус — 20 мл
- устричный соус — 30 мл
- лук репчатый — 1 шт.
- петрушка — 1 пучок
- вяленые томаты — 10 шт.
- помидоры свежие — 1 шт.
- белое вино — 50 мл
- сливки 33% — 30 мл
- сахар тростниковый — 4 ст. ложки
- цветы для украшения
Приготовление:
Для маринада смешать апельсиновый сок, устричный соус, соевый соус. Добавить соль и перец по вкусу. Нарезать полукольцами репчатый лук и добавить в маринад. Поместить в маринад свинину и оставить на пару часов. Яблоко очистить от кожуры, удалить семечки. Разрезать пополам, а после — на ровные дольки. Припустить яблочные дольки на сливочном масле, добавить столовую ложку тростникового сахара и карамелизовать. Добавить и выпарить белое вино. Помидор обдать кипятком и очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками. Вяленые томаты и петрушку мелко нарубить. Смешать свежий помидор, вяленые томаты, петрушку, добавить оливковое масло и перемешать. В сковороду поместить 30 г сливочного масла, добавить 3 ст. ложки тростникового сахара и поставить сковороду на средний огонь. Когда масло растает, сахар начнет растворяться, а полученная масса темнеть, добавить сливки и размешивать до загустения и получения карамельного цвета. Разогреть сковороду, обжарить свиную шею. Стейк из свинины выложить на тарелку, гарнировать сальсой из томатов. Сверху выложить карамелизованные яблоки. Полить карамельным соусом и украсить цветами.