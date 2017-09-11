Сентябрь — «яблочный» месяц. Можно просто насладиться вкусом сочного яблока, а можно приготовить с этим фруктом необычные блюда. Воспользуйтесь рецептами шеф-поваров.

Паштет из цыпленка от Владимира Сидорова, шеф-повара ресторана Villa Rosa

Вам понадобится:

яблоки очищенные без сердцевины — 200 г

вода — 100 мл

сахар — 30 г

гвоздика — 5 шт.

корица — 1 палочка

яблочный сок (пакетированный) — 300 мл

агар-агар — 3 г

печень куриная — 500 г

лук-шалот — 100 г

масло растительное — 50 г

виски Jack Daniels — 30 мл

сливки 33 % — 800 мл

масло сливочное — 100 г

соль морская — 20 г

перец зеленый мадагаскарский — по вкусу

булочки «Бриошь» — 8 шт.

Приготовление:

Заранее замариновать яблоки. Нарезать плоды дольками. Приготовить сахарный сироп из воды и сахара, проварить в нем гвоздику и корицу. Охладить, залить яблоки сиропом и оставить на ночь в холодильнике.

Приготовить яблочное желе. Влить яблочный сок в сотейник, добавить агар-агар. Довести до кипения, постоянно помешивая. Горячее желе залить в большую форму: толщина слоя должна быть 1-2 мм. Охладить и нарезать на пластины шириной 8-10 см и длиной 10-15 см.

Печень ошпарить кипятком. В сотейнике на смеси сливочного (20 г) и растительного масла обжарить лук-шалот без колера. Добавить перец, бланшированную печень и продолжать обжаривать. Влить сливки, посолить. Довести до кипения и на слабом огне томить около 20 минут, периодически помешивая. Пробить содержимое сотейника в блендере вместе с оставшимся сливочным маслом и виски до однородной консистенции. Разложить в одноразовые кондитерские мешки и охладить.

На пластины из яблочного желе выдавить охлажденный паштет и завернуть пластины в трубочки. Трубочки с паштетом положить на тарелки и украсить нарезанными яблоками. Подавать с подогретыми на сковороде или гриле булочками.

Стейк из свиной шеи с яблоками в карамели от Арчи Самандова, шеф-повара ресторана Edge