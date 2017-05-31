Современные веяния, ворвавшиеся в традиционную кухню, имеют зачастую странные и непонятные названия. Давайте знакомиться: модные сегодня киноа, чиа и тапиока. Что это такое?

Киноа

Киноа — это крупа. Что мы знаем о ней? По большому счету, это сорняк, даже не полноценная зерновая культура. Пришла она в современную кухню из кулинарных традиций андских индейцев, которые давно и с удовольствием едят ее наряду с кукурузой и картошкой.

Киноа — специфические семена, чем-то похожие на привычную всем гречку. Но по цвету они могут быть самыми разными в зависимости от сорта: красными, коричневыми, белыми и даже черными.

Семена киноа полезны: в них содержится много растительного цельного белка, аминокислот и микроэлементов, полностью отсутствует глютен, поэтому в последнее время киноа стали добавлять в различные блюда. Особенно киноа пользуется популярностью в кухне веганов.

Обратите внимание: высокое содержание углеводов делает киноа непригодным для любой схемы низкоуглеводного питания. А именно такие диеты наиболее эффективны для быстрого здорового похудения. Поэтому киноа больше подходит для удержания нормального веса, а не для его снижения.

Как использовать в пищу:

Гарнир. Киноа можно использовать просто как гарнир к любому мясному или рыбному блюду. Варим крупу 15-20 минут в соленой воде (можно добавить любимых специй) — гарнир готов! Правило варки киноа: на одну часть крупы нужно взять две части воды и варить до полного впитывания воды, помешивая.

Салат. Киноа — прекрасный ингредиент для салата, особенно овощного. Причем пророщенные семена киноа можно добавлять в салат в сыром виде.

Суп. Можно добавлять в любые виды супов вместо крупы.

Плов. Киноа отлично может заменить рис в вашем плове.

Хлеб. Из зерен киноа можно приготовить прекрасную муку, из которой получится вкусный хлеб и даже макаронные изделия

Важно знать:

Кожура семян киноа горькая, поэтому перед приготовлением крупу нужно тщательно промыть.

При варке семена киноа увеличиваются в три-четыре раза, потому заранее рассчитывайте нужный объем.

Покупая киноа в магазине, обратите внимание на однородность цвета и текстуры крупы: не должно быть никаких примесей, крупа должна быть сухой и чистой.

Хранить киноа лучше всего в стеклянной банке с плотно закрытой крышкой.

Пророщенные семена киноа содержат еще больше витаминов, чем крупа.

Одно из вкуснейших блюд — теплый салат из курицы с киноа. Попробуйте приготовить — вот рецепт.