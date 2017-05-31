Киноа
Киноа — это крупа. Что мы знаем о ней? По большому счету, это сорняк, даже не полноценная зерновая культура. Пришла она в современную кухню из кулинарных традиций андских индейцев, которые давно и с удовольствием едят ее наряду с кукурузой и картошкой.
Киноа — специфические семена, чем-то похожие на привычную всем гречку. Но по цвету они могут быть самыми разными в зависимости от сорта: красными, коричневыми, белыми и даже черными.
Семена киноа полезны: в них содержится много растительного цельного белка, аминокислот и микроэлементов, полностью отсутствует глютен, поэтому в последнее время киноа стали добавлять в различные блюда. Особенно киноа пользуется популярностью в кухне веганов.
Обратите внимание: высокое содержание углеводов делает киноа непригодным для любой схемы низкоуглеводного питания. А именно такие диеты наиболее эффективны для быстрого здорового похудения. Поэтому киноа больше подходит для удержания нормального веса, а не для его снижения.
Как использовать в пищу:
- Гарнир. Киноа можно использовать просто как гарнир к любому мясному или рыбному блюду. Варим крупу 15-20 минут в соленой воде (можно добавить любимых специй) — гарнир готов! Правило варки киноа: на одну часть крупы нужно взять две части воды и варить до полного впитывания воды, помешивая.
- Салат. Киноа — прекрасный ингредиент для салата, особенно овощного. Причем пророщенные семена киноа можно добавлять в салат в сыром виде.
- Суп. Можно добавлять в любые виды супов вместо крупы.
- Плов. Киноа отлично может заменить рис в вашем плове.
- Хлеб. Из зерен киноа можно приготовить прекрасную муку, из которой получится вкусный хлеб и даже макаронные изделия
Важно знать:
- Кожура семян киноа горькая, поэтому перед приготовлением крупу нужно тщательно промыть.
- При варке семена киноа увеличиваются в три-четыре раза, потому заранее рассчитывайте нужный объем.
- Покупая киноа в магазине, обратите внимание на однородность цвета и текстуры крупы: не должно быть никаких примесей, крупа должна быть сухой и чистой.
- Хранить киноа лучше всего в стеклянной банке с плотно закрытой крышкой.
- Пророщенные семена киноа содержат еще больше витаминов, чем крупа.
Одно из вкуснейших блюд — теплый салат из курицы с киноа. Попробуйте приготовить — вот рецепт.