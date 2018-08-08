Бланширование, франжипан и другие кулинарные термины для продвинутых хозяек

Бланшировать – положить овощи на короткое время в кипящую подсоленную воду. Затем пища "шокируется" в ледяной воде, которая останавливает процесс приготовления, в результате чего продукты остаются как бы полусырыми и сохраняют свой естественный цвет. Если перед подачей на стол добавить горячее расплавленное масло с зеленью, то вкус будет просто замечательным.

BBQ (барбекю) - приготовить мясо, рыбу или овощи на решетке на углях (или на электрической жаровне) под открытым небом. Пища становится хрустящей.

Глазировать – покрыть продукты желе или глазурью, чтобы сделать поверхность блестящей. Глазурь сохраняет продукт от дегидрирования и подчеркивает естественный цвет продуктов.

Гратинировать – запечь при высокой температуре с добавлением пармезана, панировочных сухарей, масла и сыра для получения аппетитной золотистой корочки. Обычно для гратинирования используется печка с верхним подогревом или гриль.

Деглассировать – снизить жирность сока, в котором готовились (обжаривались) продукты. Для деглассировки используют вино, коньяк, а также бульоны, уксус, фруктовые соки, воду. Жидкость вливают в нагретую посуду небольшими порциями и с помощью деревянной лопатки снимают со дна и стенок посуды остатки жира. Затем жидкость уваривают до загустения, иногда добавляя в соответствии с рецептом бульон, сливочное масло, сметану.

Желировать – добавить желатин или другое желирующее вещество, к примеру, бульон из телятины, курицы или рыбы, в горячую жидкость, которая затем при остывании затвердевает.

Мариновать– смешать с маринадом на несколько часов, чтобы продукты впитали в себя определенный вкус и аромат. Обычно маринады делают из таких приправ, как соевый соус, уксус или лимонный сок, смешанных с маслом, различной зеленью и специями. Для маринования можно так же использовать вино, йогурт и кефир.