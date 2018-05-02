Секреты правильного шашлыка: как выбрать продукты и не прогадать

Покупая зелень, просто смотрите на свежесть. Это значит, что стебель и листья упругие, яркого насыщенного цвета. Апрельская зелень уже может быть выращена в открытом грунте. Определить это можно по запаху — у тепличных трав аромат менее яркий. Обращайте внимание на срез стеблей. Если он подсохший, то петрушка или укроп явно не первый день ждут покупателя. При выборе зеленого лука посмотрите на границу между белой и зеленой частями перьев. Ее четкость и плотность говорят о хорошем качестве. Сохранить зелень, пока маринуется мясо, можно в контейнере с выстеленным полотенцем или салфеткой для впитывания влаги. Естественно, сама зелень также должна быть сухой. Выбрать овощи просто — пощупайте их! Независимо от размера, кабачки и баклажаны должны быть упругими. Прекрасно, если на кабачках сохранились остатки цветочков. Потрогайте огурец около плодоножки: если мягкий, значит старый, без вкуса и запаха. О свежести можно судить также по наличию засохших цветов и похожей на пыль «седины». Помидоры. Есть мнение, что помидоры на веточке — гарантия качества. Но это не так, плодоножка не оторвется от помидора, даже когда он начнет гнить. Однако по срезу веточки легко понять, как давно был сорван помидор. Если зеленый стебель на помидоре свеж и упруг, значит помидоры подходящие. А если ветка сухая, то и плоды старые, им уже несколько недель точно. Не нужно брать помидоры с белесой мякотью и белыми прожилками. А вообще на рынке надо все пробовать. Ваш вкус — главный ориентир.

Лайфхак от директора Черемушкинского рынка:

Пробуйте, трогайте, просите отрезать. Овощи этого не стесняются. Смотрите за тем, как продавец накладывает продукты в пакет или коробку. Ваше право выбирать лучшее.

Как оптимизировать расходы