Любовь и специи: какие и к каким продуктам подходят

Мясо и мясные изделия

С мясом и мясными блюдами хорошо сочетаются всеми знакомые черный, душистый и красный перец, тмин, гвоздика, орегано, куркума, розмарин. Для маринада мясного шашлыка используйте лавровый лист или зонтики укропа. А когда у вас нет на это времени, а хочется быстро обжарить стейки на гриле - рекомендую использовать душистый и красный перец, благодаря приготовлению на открытом огне мясо получит особый аромат и вкус. Но в принципе также можно использовать и майоран, кардамон, тимьян и мускатный орех - они дадут пряные, насыщенные оттенки вкусов.

Рыба и рыбный бульон

Для рыбы же подойдет лавровый лист, он в принципе универсален и подходит как для варки любого ароматного бульона, в том числе рыбного и для запекания Имбирь, кориандр, тимьян будут добавлять приятный ароматрыбе, можно добавить перец чили, горчицу Очень вкусно обмазать мтейк дюжонской горчицей. Если вы готовите речную рыбу, обязательно добавляйте лук, сельдерей и петрушку - они при запекании «отберут» речной запах.