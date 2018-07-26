Любовь и специи: какие и к каким продуктам подходят

Специи и пряности
Добавки к пище растительного происхождения. Обладают устойчивым вкусом и ароматом. Кстати роль специй не заканчивается на улучшении вкусовых качеств блюда — она способствуют пищеварению и продлевают сроки хранения продуктов. В тоже время специи способны целиком изменить вкус, аромат блюда, могут как выгодно подчеркнуть вкус продукта, так и убить его и... испортить блюдо в целом. Поэтому со специями нужно быть аккуратными. Использовать специи нужно всегда, но в умеренных количествах и чаще всего в приготовлении мяса, рыбы, птицы.
Мясо и мясные изделия
С мясом и мясными блюдами хорошо сочетаются всеми знакомые черный, душистый и красный перец, тмин, гвоздика, орегано, куркума, розмарин. Для маринада мясного шашлыка используйте лавровый лист или зонтики укропа. А когда у вас нет на это времени, а хочется быстро обжарить стейки на гриле - рекомендую использовать душистый и красный перец, благодаря приготовлению на открытом огне мясо получит особый аромат и вкус. Но в принципе также можно использовать и майоран, кардамон, тимьян и мускатный орех - они дадут пряные, насыщенные оттенки вкусов.
Рыба и рыбный бульон
Для рыбы же подойдет лавровый лист, он в принципе универсален и подходит как для варки любого ароматного бульона, в том числе рыбного и для запекания Имбирь, кориандр, тимьян будут добавлять приятный ароматрыбе, можно добавить перец чили, горчицу Очень вкусно обмазать мтейк дюжонской горчицей. Если вы готовите речную рыбу, обязательно добавляйте лук, сельдерей и петрушку - они при запекании «отберут» речной запах.
Птичку жалко?
Птицу я бы посоветовал попробовать приготовить с розмарином, чабрецом или шалфеем - они придадут пикантный вкус дичи. Если хочется получить ароматное мясо со сладковато-пряным вкусом, как например индейку запекают с яблоками, каштанами, арахисом. И при этом используют пряности, которые хорошо сочетаются с данными продуктами: петрушку, мускатный орех, майоран, эстрагон, гвоздику, корицу, чёрный перец.
Если вы хотите приготовить, вредное, жирное, но очень вкусное блюдо рекомендую класть больше специй, чем обычно, так как в сочетании с жиром приправы теряют часть своего аромата. А вот соль, наоборот, усиливает вкус специй, так что при добавлении пряностей солить блюдо следует меньше.
И конечно, нельзя забывать, что на использование тех или иных специй накладывают свой отпечаток в большей степени национальные традиции.