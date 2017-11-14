6 блюд из мяса дичи для тех, кто не умеет охотиться, но любит готовить
Филе маньчжурского зайца с пюре из пастернака
От бренд-шефа ресторана Aviator Александра Баранова и шеф-повара Антона Магдюка
Вам понадобится:
- Филе зайца (лучше маньчжурского ) — 200 г
- Мед — 30 г
- Белое вино — 50 мл
- Можжевеловая ягода — 10 г
Пюре из пастернака:
- Пастернак (1-2 шт) — 120 г
- Сливочное масло — 20 г
- Молоко — 50 мл
- Крупная соль — по вкусу
- Черный молотый перец — по вкусу
Соус:
- Свежие огурцы — 2 шт.
- Сливочное масло — 20 г
- Мед — 2 ст. л.
- Кинза — 20 г
- Белый изюм — 20 г
- Белое вино — 20 г
Приготовление:
Тушку зайца разобрать на филе, затем мясо отбить молотком. Подготовить маринад для филе: смешать мед, белое вино, можжевеловую ягоду. Мариновать филе в маринаде в течение четырех часов Скрутить в рулетики, завакуумировать и готовить по технологии су-вид полтора часа при температуре 65 градусов.
Пюре из пастернака:
Помыть и почистить пастернак, порезать его на кубики, выложить в кастрюлю, залить холодной водой, чтобы покрывала пастернак, добавить соль и довести до кипения. Варить на среднем огне без крышки около 20 минут до мягкости. Слить из кастрюли воду, размять пастернак в пюре, добавив перец, теплое молоко, и хорошо перемешать. Затем добавить масло и еще раз перемешать.
Соус:
Порезать огурцы кубиками. На небольшом огне растопить сливочное масло, добавить мед, растворить полностью, не доводя до кипения. Добавить огурцы и изюм и белое вино в смесь и прогреть в течение пяти минут на среднем огне, не доводя до кипения. Добавить мелко нарезанную кинзу, смешать и оставить в тепле.
Завершающий этап: выложить пюре из пастернака на тарелку слоем 1 см, на пюре — филе зайца, добавить соус.
Пирог с кроликом
От ресторана Funny Cabany
Тесто на пирог:
- Яйцо куриное — 2 шт.
- Мука — 220 г
- Масло сливочное — 20 г
- Вода без газа — 100 мл
- Соль — по вкусу
Для начинки:
- Кролик — 450 г
- Сливки 33%-ные — 40 г
- Яйцо — 1 шт.
- Лук-порей — 50 г
- Масло сливочное — 10 г
- Масло растительное — 25 г
- Сыр чечил — 25 г
- Соль — по вкусу
- Перец молотый — по вкусу
- Желток яичный — 1 шт.
- Молоко — 10 мл
Для украшения:
- Чеддер, соус — 320 мл
- Сельдерей — 80 г
- Зеленый лук — 15 г
- Перец черный молотый — по вкусу
- Паприка копченая — по вкусу
- Сыр пармезан — 40 г
- Яйцо — 8 шт.
- Вяленые помидоры — 80 г
Приготовление:
Для теста смешайте сливочное масло с яйцом, добавьте воду, соль и муку. Замесите гладкое тесто, затем заверните его в пленку, уберите в холодильник на 30 минут. Кролика промойте под проточной водой, нарежьте крупными кусками. Сложите в кастрюлю куски кролика и залейте холодной водой. Варите на медленном огне один час. После закипания снимите пену. Вареного кролика достаньте из кастрюли и остудите. Мясо отделите от костей и нарежьте небольшими кусочками. Сыр натрите на мелкой терке. Сливки разогрейте на огне. Как только начали появляться первые пузырьки, добавьте к ним тертый сыр, продолжайте варить на медленном огне, постоянно помешивая, до получения соуса однородной консистенции. В соус добавьте яйцо, молоко, нарезанный лук-порей, сливочное и растительное масло, яичный желток, соль и перец. Тщательно перемешайте. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его. Перенесите тесто в форму и сформируйте бортик. Слегка проколите вилкой дно, это позволит при выпекании выходить пару. Так тесто не будет пузыриться, и поверхность останется ровной. Тесто в форме уберите на 20-30 минут в морозилку, а затем выпекайте его 10 минут при температуре 180 градусов. На готовый корж выложите начинку и залейте соусом. Выпекайте еще 10-15 минут. Для приготовления яйца пашот вскипятите небольшое количество воды, убавьте огонь до минимума. Добавьте пару капель уксуса. Разбейте и опустите яйцо в едва кипящую воду и варите 3,5 минуты. Вяленые томаты превратите в пасту с помощью блендера. Положите кусок пирога на тарелку, сверху — яйцо пашот, полейте соусом чеддер. Для украшения выкладывайте ложку пасты из вяленых помидоров, нарезанный сельдерей и зеленый лук, добавьте молотый перец и соль, посыпьте тертым пармезаном.