Сезон охоты в самом разгаре, а потому нередко на рынке хозяйка может купить не только привычную свинину и говядину, но и добычу охотников — мясо дичи. Мы приготовили для читательниц Passion.ru подборку рецептов из дичи, которая наверняка пригодится, даже если ваш любимый не охотник.

Филе маньчжурского зайца с пюре из пастернака

От бренд-шефа ресторана Aviator Александра Баранова и шеф-повара Антона Магдюка

Вам понадобится:

Филе зайца (лучше маньчжурского ) — 200 г

Мед — 30 г

Белое вино — 50 мл

Можжевеловая ягода — 10 г

Пюре из пастернака:

Пастернак (1-2 шт) — 120 г

Сливочное масло — 20 г

Молоко — 50 мл

Крупная соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Соус:

Свежие огурцы — 2 шт.

Сливочное масло — 20 г

Мед — 2 ст. л.

Кинза — 20 г

Белый изюм — 20 г

Белое вино — 20 г

Приготовление:

Тушку зайца разобрать на филе, затем мясо отбить молотком. Подготовить маринад для филе: смешать мед, белое вино, можжевеловую ягоду. Мариновать филе в маринаде в течение четырех часов Скрутить в рулетики, завакуумировать и готовить по технологии су-вид полтора часа при температуре 65 градусов.

Пюре из пастернака:

Помыть и почистить пастернак, порезать его на кубики, выложить в кастрюлю, залить холодной водой, чтобы покрывала пастернак, добавить соль и довести до кипения. Варить на среднем огне без крышки около 20 минут до мягкости. Слить из кастрюли воду, размять пастернак в пюре, добавив перец, теплое молоко, и хорошо перемешать. Затем добавить масло и еще раз перемешать.

Соус:

Порезать огурцы кубиками. На небольшом огне растопить сливочное масло, добавить мед, растворить полностью, не доводя до кипения. Добавить огурцы и изюм и белое вино в смесь и прогреть в течение пяти минут на среднем огне, не доводя до кипения. Добавить мелко нарезанную кинзу, смешать и оставить в тепле.

Завершающий этап: выложить пюре из пастернака на тарелку слоем 1 см, на пюре — филе зайца, добавить соус.

Пирог с кроликом