Сезон охоты в самом разгаре, а потому нередко на рынке хозяйка может купить не только привычную свинину и говядину, но и добычу охотников — мясо дичи. Мы приготовили для читательниц Passion.ru подборку рецептов из дичи, которая наверняка пригодится, даже если ваш любимый не охотник.

Филе маньчжурского зайца с пюре из пастернака

От бренд-шефа ресторана Aviator Александра Баранова и шеф-повара Антона Магдюка

Вам понадобится:

  • Филе зайца (лучше маньчжурского ) — 200 г
  • Мед — 30 г
  • Белое вино — 50 мл
  • Можжевеловая ягода — 10 г

Пюре из пастернака:

  • Пастернак (1-2 шт) — 120 г
  • Сливочное масло — 20 г
  • Молоко — 50 мл
  • Крупная соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу

Соус:

  • Свежие огурцы — 2 шт.
  • Сливочное масло — 20 г
  • Мед — 2 ст. л.
  • Кинза — 20 г
  • Белый изюм — 20 г
  • Белое вино — 20 г

Приготовление:

Тушку зайца разобрать на филе, затем мясо отбить молотком. Подготовить маринад для филе: смешать мед, белое вино, можжевеловую ягоду. Мариновать филе в маринаде в течение четырех часов Скрутить в рулетики, завакуумировать и готовить по технологии су-вид полтора часа при температуре 65 градусов.

Пюре из пастернака:

Помыть и почистить пастернак, порезать его на кубики, выложить в кастрюлю, залить холодной водой, чтобы покрывала пастернак, добавить соль и довести до кипения. Варить на среднем огне без крышки около 20 минут до мягкости. Слить из кастрюли воду, размять пастернак в пюре, добавив перец, теплое молоко, и хорошо перемешать. Затем добавить масло и еще раз перемешать.

Соус:

Порезать огурцы кубиками. На небольшом огне растопить сливочное масло, добавить мед, растворить полностью, не доводя до кипения. Добавить огурцы и изюм и белое вино в смесь и прогреть в течение пяти минут на среднем огне, не доводя до кипения. Добавить мелко нарезанную кинзу, смешать и оставить в тепле.

Завершающий этап: выложить пюре из пастернака на тарелку слоем 1 см, на пюре — филе зайца, добавить соус.

Пирог с кроликом

От ресторана Funny Cabany

Тесто на пирог:

  • Яйцо куриное — 2 шт.
  • Мука — 220 г
  • Масло сливочное — 20 г
  • Вода без газа — 100 мл
  • Соль — по вкусу

Для начинки:

  • Кролик — 450 г
  • Сливки 33%-ные — 40 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Лук-порей — 50 г
  • Масло сливочное — 10 г
  • Масло растительное — 25 г
  • Сыр чечил — 25 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец молотый — по вкусу
  • Желток яичный — 1 шт.
  • Молоко — 10 мл

Для украшения:

  • Чеддер, соус — 320 мл
  • Сельдерей — 80 г
  • Зеленый лук — 15 г
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Паприка копченая — по вкусу
  • Сыр пармезан — 40 г
  • Яйцо — 8 шт.
  • Вяленые помидоры — 80 г

Приготовление:

Для теста смешайте сливочное масло с яйцом, добавьте воду, соль и муку. Замесите гладкое тесто, затем заверните его в пленку, уберите в холодильник на 30 минут. Кролика промойте под проточной водой, нарежьте крупными кусками. Сложите в кастрюлю куски кролика и залейте холодной водой. Варите на медленном огне один час. После закипания снимите пену. Вареного кролика достаньте из кастрюли и остудите. Мясо отделите от костей и нарежьте небольшими кусочками. Сыр натрите на мелкой терке. Сливки разогрейте на огне. Как только начали появляться первые пузырьки, добавьте к ним тертый сыр, продолжайте варить на медленном огне, постоянно помешивая, до получения соуса однородной консистенции. В соус добавьте яйцо, молоко, нарезанный лук-порей, сливочное и растительное масло, яичный желток, соль и перец. Тщательно перемешайте. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его. Перенесите тесто в форму и сформируйте бортик. Слегка проколите вилкой дно, это позволит при выпекании выходить пару. Так тесто не будет пузыриться, и поверхность останется ровной. Тесто в форме уберите на 20-30 минут в морозилку, а затем выпекайте его 10 минут при температуре 180 градусов. На готовый корж выложите начинку и залейте соусом. Выпекайте еще 10-15 минут. Для приготовления яйца пашот вскипятите небольшое количество воды, убавьте огонь до минимума. Добавьте пару капель уксуса. Разбейте и опустите яйцо в едва кипящую воду и варите 3,5 минуты. Вяленые томаты превратите в пасту с помощью блендера. Положите кусок пирога на тарелку, сверху — яйцо пашот, полейте соусом чеддер. Для украшения выкладывайте ложку пасты из вяленых помидоров, нарезанный сельдерей и зеленый лук, добавьте молотый перец и соль, посыпьте тертым пармезаном.